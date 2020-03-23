李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

▲偵查不公開目的在於，保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人的名譽、隱私，並確保審判公平。（圖／視覺中國）

「偵查不公開」可以說是大家耳熟能詳的一句話，但屢屢被破壞，造成嚴重的「新聞審判」。日前發生於新北市新店的隨機殺人案，也在傳播媒體、網路上被熱議、討論，起因乃緣於一支「約略19秒的影片」被傳播；而這一支「約略19秒的影片」為何會從偵辦的警局中流出？如果任令這種事不斷地發生，「偵查不公開」淪為「口號」，就不足為奇了！

按《刑事訴訟法》第245條第1項明文規定「偵查、不公開之」，司法院也會同行政院訂有《偵查不公開作業辦法》（《刑事訴訟法》第245條第5項），該辦法第2項揭示：為維護偵查程序的順利進行及真實發現，與保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人的名譽、隱私、安全，並確保被告受公平審判的權利，以落實無罪推定原則，故規定偵查不公開。

由前述規定，足見偵查不公開原則具有以下多重目的：

1.就被告的保護而言，發動偵查只是刑事程序的開端，犯罪嫌疑還未經程序檢驗，任意公開破案訊息，容易誤導致「媒體公審」，即「新聞審判」。

2.就被害人或其他訴訟關係人的權利保護而言，關係人向偵查機關透露案件的資訊，或者涉及自身、或被告隱私、名譽、乃至於身家、性命。

3.就偵查階段偵查機關的資訊優勢而言，有「資訊優勢」足為破案先機，如不當洩漏，則會造成保全犯人或蒐集、保全証據的阻礙（註1）。

所以「偵查不公開原則」不僅規範告訴人、刑事被告、告訴代理人或選任辯護人，就是「執法人員」也一併規範，《刑事訴訟法》第245條第3項於2000年7月增訂為「檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法督察，……或其他於偵查程序依法執行職務的人員」也受規範，此一修正乃為糾正往昔國內有少數執法人員，於偵查程序開始後，或主動地聯絡新聞媒體，或被動揭露偵查內容，此種行為嚴重破壞偵查不公開原則，實不足取（註2）。

未料迄今已是2020年了，卻仍有類似新店隨機殺人案之「約略19秒的影片」外流，且已造成重大影響；如果這種事件發生，仍然無任何洩漏偵查不公開資訊的人員遭到究責，必然無法改善此種弊習。

按近年來，有些選任辯護律師執行職務而被認為有涉嫌洩露「偵查中的資訊」，遭到檢察官提起公訴。按「法律之前，人人平等」，執法人員代表國家公權力的行為如有涉及洩漏，更屬不該，自應嚴加究責，這樣才不會有「只准州官放火，不准百姓點燈」之譏；且貫徹執法，維護偵查不公開原則，這樣才不會使偵查不公開淪為口號。

註1.林國賢、李春福合著：刑事訴訟法論（下冊），頁14~15，2006年1月初版。林鈺雄著：刑事訴訟法（下冊），頁13，2003年9月三版，自刊本。



註2.林鈺雄著：前揭書，頁14。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。