新店殺人案疑有精神病　蔡清祥呼籲適當治療以免害人害己

▲法務部長蔡清祥回應新店隨機殺人案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院與行政院、法務部16日共同召開「司法改革國是會議後半年報告」，但焦點全都在新店發生的隨機殺人，以及死刑的問題。法務部長蔡清祥表示，本案非常不幸，檢警會全力蒐集罪證，積極偵辦。另外他也呼籲國人，精神障礙者本人或家人朋友，需多注意是否按時服藥、治療，不要再發生害人害己的事情。

新北市新店區13日發生直播主殺人案，自稱「小鄭容和」的王姓直播主與妻子吵架後，持刀捅死無辜路人，被檢方控告殺人罪，律師則做出精神障礙的答辯，強調本案僅為傷害致死，並非殺人。事件爆發後，死刑的議題再度發燒，這也成為「司法改革國是會議後第五次半年報告」的議題。

記者詢問法務部長蔡清祥，本案發生後是否考慮將終生監禁不得假釋的做法，列入司法改革的考量之一。蔡清祥回答，「我國廢死的政策並沒有改變，我們是逐步廢除，但現階段法律規定沒有停止執行，不會因此就不執行。但我們是採取非常審慎的態度，來審核已經判死確定案件，在極盡所有救濟程序都窮盡才會依法執行 」

「本件隨機殺人案件非常不幸，檢警全力蒐集罪證，檢察官依法偵查後、起訴、判決、依法執行。另外也第一時間啟動犯罪被害人保護機制，不管是民間犯保團體或政府相關單位，都傾全力關懷協助被害人。而檢視目前社會安全網是否哪裡有疏漏，並及時彌補。最後要呼籲國人，有精神障礙的本人、家屬、親友，應該注意這些人有沒有按時服藥？該不該看醫生？要做適當治療，不要再發生害人害己的事件。」

另外司法院長許宗力也回應死刑議題，他說大法官解釋先前就宣告死刑並未違憲，目前也還有死刑案件聲請釋憲，也有人質疑精神病患判處死刑是否違憲的問題。許宗力強調，死刑是重大的議題，若排入釋憲的流程，一定會召開說明會，公開辯論，聽取各方意見。