「史上最衰雇主」呂炳宏：偵查不公開對司法更有公信力

記者吳銘峯／台北報導

「偵查不公開作業辦法」將於本月15日正式上路，被封為「史上最衰雇主」的八里媽媽嘴咖啡店雇主呂炳宏，對於新法上路感到開心，他舉出統計數字，說10個被警察移送的人中，只有7人被起訴、6人被定罪。所以偵查不公開新制上路後，更加保護當事人隱私、名譽，呂炳宏認為這對司法公信力，更有幫助。

呂炳宏是參加民間司法改革基金會於13日召開的「因應《偵查不公開作業辦法》新法上路記者會」，而根據司改會提出的新聞稿指出，「偵查不公開」是民眾票選台灣司法最嚴重的問題，2017年司改國是會議決議通過多項偵查不公開決議，「偵查不公開作業辦法」新法終於將在2019年6月15日正式施行，這天也剛好是「警察節」，在執行面上將會帶給最常被申訴「違反偵查不公開」的警界的最大挑戰，值得追蹤監督後續的執行成效。

而呂炳宏在2013年的八里雙屍命案中，當時他與幾名股東籌資開設的八里媽媽嘴咖啡店，店長謝依涵殺害富商陳進福（79歲）與實踐大學副教授張翠萍（57歲）夫婦。案發後呂炳宏等幾名股東都被檢警單位當成共犯，進行一系列偵查行動，最後獲得不起訴確定；另外死者家屬求償，呂炳宏因民法僱用人連帶賠償的規定，遭法院多次判決必須連帶賠償6百多萬元給家屬，被封為「史上最衰雇主」。

▼「史上最衰雇主」呂炳宏，拿出他最屈辱的照片。（圖／記者季相儒攝）

呂炳宏以自身的經歷，在這次的記者會中提到，當年案發後，他被警方帶到分局偵訊，然後移送地檢署複訊時，警察詢問他是否要戴安全帽？呂炳宏認為自己沒犯罪，當然不想戴安全帽，結果在分局短短3秒鐘的路程，就被拍下「我人生最屈辱」的照片。

呂炳宏舉出法務部的統計數字，一年約有58萬件刑案進入地檢署，其中約有30萬件是警察移送，但檢方偵查終結提起公訴僅剩23萬件，最後起訴又被判刑確定的只剩19萬件。他認為，向他被拍下這種屈辱照片的人，10個人中只有6個有罪確定，但這樣的照片又影響他的人生極大，所以他認為，偵查不公開新制上路後，對警察、檢察官、法官組成的司法體系來說，會更加有公信力。



▼民間司改會「因應《偵查不公開作業辦法》新法上路」記者會。（圖／記者季相儒攝）