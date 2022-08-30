八仙塵爆案正妹55％遭火吻　高院改認定八仙公司有責須賠償

▲八仙塵爆案引發的後續求償案件，高院改認定八仙公司有責。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

造成15死484輕重傷的八仙樂園粉塵爆炸事件，黃姓女子當時全身55％受到2、3級燒傷。她與父母向八仙樂園、主辦活動的玩色創意、瑞博等公司求償，一審雖判賠1千餘萬元，但認定八仙公司無責；由於玩色創意等公司幾乎無資產，黃女形同求償無門。不過高院30日二審改認定八仙公司有責，須連帶賠償590萬餘元，黃女有望獲得實質賠償。

本案發生於2015年6月27日晚間8時許，由「玩色創意國際有限公司」與「瑞博國際整合行銷有限公司」所舉辦的「Color Play Asia—彩色派對」活動中，因以玉米澱粉及食用色素所製作之色粉引發粉塵爆炸燃燒，現場瞬間燒成火海。由於參加活動的多為青年人，在大火瞬間燃燒下，數百人均被燒傷。陸續送醫治療，至今15死484輕重傷。

案發後檢警單位進行調查，最後士林地檢署歸責於活動負責人呂忠吉，僅對呂1人提起公訴，至於傷者不斷指控也有刑責的八仙樂園董事長陳柏廷家族等8人，則獲得檢方不起訴處分。呂忠吉最後遭判刑5年定讞，已於2019年初發監執行。

八仙樂園公司為股票上市公司萬海航運、士林紙業的陳家投資設立，財力當然不是呂忠吉、以及其所設立的玩色創意、瑞博等公司能望其項背。案發後被害人求償目標均指向八仙公司，否則即便被害人求償官司勝訴確定，但卻只能向呂忠吉等公司取償，等同求償無門。因此高院本次改判，認定八仙公司也須負擔賠償責任，在相關被害人的求償官司中具有重要意義。

本案黃女起訴求償804萬餘元，另外她的父母也分別求償100萬元，要求八仙公司與呂忠吉及其2公司連帶賠償。一審雖全數判准，但僅要求呂忠吉與其2公司賠償，八仙公司不須賠償。但上訴二審後，高院作出不同認定。

高院認為，「八仙公司就彩色派對為廣告宣傳，另製作優惠票卷、住房優惠廣告，意欲透過票卷銷售，同時提供消費者購買八仙樂園午后優惠票、彩色派對住房專案，形成組合商品，具提供服務之外觀。八仙公司並開放停車場、延長餐飲商店營業時間、協助提供接駁車，與彩色派對形成完整服務網絡，提升八仙公司營運收益，故八仙公司應負《消費者保護法》第7條第1、3項責任。」經過計算後，改判決八仙公司須與呂忠吉等連帶賠償黃女370萬餘元，另外也須連帶賠償黃女父母共120萬元，合計須連帶賠償590萬餘元。本案仍可上訴。