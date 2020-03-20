遭控涉入弊案送回扣9千萬　國統集團陳振豐更審無罪

▲綜藝天王豬哥亮入殮擁恆文創園區，園區創辦人陳振豐，再獲無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國統集團總裁陳振豐被控涉入2000年爆發的基隆市「大水窟弊案」，一審無罪，但二審遭判刑8月。案經撤銷發回後，高等法院更一審駁回檢方上訴，改判決陳振豐無罪，依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴受限，陳振豐幾乎無罪確定。對此，陳振豐發出聲明，強調本案纏訟近20年遲來的正義，終於沉冤得雪。

陳振豐身兼薇閣汽車旅館老闆、國統集團總裁、擁恆文創園區創辦人，其家族企業為股票上市公司高意建設開發公司，高意公司更是另一家上市公司基泰建設的大股東。但檢方指控，兩家公司在2000年左右開發基隆「大水窟」地區，陳振豐當時為了開發擁恆文創園區，涉嫌將9000萬元回扣，酬謝給基泰建設總經理馮先勉，馮先勉還因此遭檢方收押禁見，陳振豐最後被依照「背信罪」提起公訴。

陳振豐一審獲判無罪，但二審改認定有罪，判刑8月。上訴最高法院後，最高法院撤銷發回，全案由高等法院更一審，更一審最後以查無實證為由，駁回檢方上訴，維持陳振豐的一審無罪判決。依照依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限，陳振豐幾乎無罪確定。

對此，國統集團發布聲明，強調本案纏訟近20年，終於確保陳振豐清白，遲來的正義再次證明，國統公司開發擁恆文創園區一切程序合法、合理、合情。集團發言人王志欽表示，沉冤昭雪，肯定了陳振豐及國統公司致力於擁恆文創園區的經營管理，恪遵法規，嚴守分際。未來集團將更以「家」為核心理念，打造「來者以遊，生者以慰，逝者以安」的人間淨土。

除本案無罪外，陳振豐1995年向鄰近的靈泉禪寺借地通行施工，但被控期滿不還地，被依照竊佔罪判刑4年定讞，經前檢察總長顏大和提出非常上訴後，撤銷發回更審。高院去年更審逆轉改判陳振豐無罪確定。

