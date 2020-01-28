　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／偵查「太公開」案例悲劇仍多　警界媒體觀點各異磨合找共識

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲變態殺人分屍的林男案發後潛逃，警界和媒體案發當天還曾因公佈犯嫌資訊發生爭執。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

偵查不公開作業辦法在2019年3月公佈6月實施，但從檢警、法界人士和媒體間始終看法分歧，究竟偵查不公開是保障犯罪嫌疑者人權，避免加諸未審先判的枷鎖，還是違反新聞自由？目前眾說紛紜，但分析過往因檢警違反偵查不公開、對涉案人造成身心、家庭、社會適應的重創案例頗多《ETtoday新聞雲》帶讀者一起回顧。

包含當年總統蔡英文第一次參選中華民國總統前爆發的宇昌案，案件尚在特偵組檢察官調查階段，卻因檢方一句「宇昌案撥款度異常快」讓各家媒體抓到發揮的角度，卻等同對當時涉案的蔡英文進行媒體公審、雖然民進黨和蔡英文多次澄清仍難脫輿論口水泥沼。後來該案經檢方簽結不起訴，卻仍重創台灣生技產業、也加深民眾對司法調查的不信任。

2013年爆發震驚社會的新北市媽媽嘴命案，檢警收網時包含「媽媽嘴咖啡」老闆呂姓男子及其他兩名無辜員工被列殺人共犯，檢警大動作搜索店家，並拘提呂男等人，最終案件調查後確認是謝依涵1人犯案，但呂男事隔多年後出門仍遭無知民眾指指點點，呂男家人甚至要他出門要喬裝維護自身安全。另外殺人案標籤也造成呂男咖啡店事業重挫。

2014年2月曾任職媒體的郭姓女子到宜蘭佛光大學打算領碩士畢業證書，卻被調查局人員登門搜索，並將她拘提帶回調查局複訊，結果案子還沒到地檢署，當天中午各家媒體大幅報導「前女記者當共諜、吸收調查官」，隔天新聞還刊登部分媒體頭版，連郭女的照片都被披露。

結果到2014年12月該案偵結，檢察官因罪證不足裁定不起訴，但郭女遭大篇幅報導公審後，已經無法再重返媒體圈，甚至因為常遭人指指點點，只好改名度日，甚至身心壓力過大必須就醫治療。

更離譜的是，2017年3月南港發生知名陳姓女模遭姦殺案，兇嫌程宇落網後辯稱是梁姓女友教唆他姦殺被害人，案件尚未移送各家媒體已大篇幅報導「閨蜜誘殺案」、「蛇蠍女忌妒被害人教唆男友姦殺」，結果案件移送地檢署出現大逆轉。

▲▼南港小模命案宣判。（圖／記者黃克翔攝）

▲南港小模命案宣判，程男被押解出庭聆聽判決。（圖／資料畫面）

警方辦案初期不但誤信程男說詞，也錯判關鍵監視器影像中電梯女子就是梁女，導致梁女一度遭檢察官收押、事後梁女透過律師向士林地檢署情求刑事補償獲准，不少媒體也緊急下架大批公審「蛇蠍女閨蜜」新聞。

但在今年1月萬華發生有強盜前科林姓男子涉嫌殺害馬來西亞女華僑分屍案，案發後林男潛逃下落不明，符合《偵查不公開作業辦法》第八條俗稱「但書規定」中有明列7重情況檢警機關必須適度公開揭露偵查內容，其中包含：「對社會治安有重大影響矚目案件，有事度公開說明必要」「嫌疑人逃亡、有告知民眾防範、或協助指認之必要」。

案發當晚檢警就確定分屍兇嫌潛逃下落不明，雖經媒體引援上述規定據理力爭，但警方仍拒絕透露兇嫌身分、警示廣大市民，甚至表明「檢察官指示」不能揭櫫攸關市民人身安全的兇嫌資訊，結果遲滯棄屍案發生後隔天下午才公佈犯嫌查緝專刊影像，事後所幸林男自戕身亡，要是在這段「資訊空窗期」再度犯案，因果責任誰來擔待？只能說偵查不公開新制仍在保障人權和官僚遮羞布兩端磨合，後續對社會大眾新聞權的影響有待觀察。

【其他新聞】

► 影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手　PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」　租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀

► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案　迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

婦工作50年老闆失智　討400萬退休金逆轉獲賠

逆子刮光回收老父積蓄　沒中還將他趕出門

台鐵台南站男子落軌遭火車撞擊命危

他按摩店全套激戰　玻璃窗看光光

已婚包商「強行交疊」！把人摔下車喊：是她脫我褲子

抱瓦斯桶喊：一起死！他拋家30年竟討撫養費

台中沙鹿火警1死1輕傷　女成焦屍橫躺床上

女同事水汪電眼…他強拉交換口水下場出爐

電信員工私吞7000萬！買豪宅出遊當貴婦

開車進部落亂停被罵　他匆忙移車竟發現驚喜

撿到證件冒名賣手機　騙7000元後就消失

婦廁所跌倒致死　家屬告看護失敗

男嬰遭猛搖死亡！保母二審翻盤改判2年10月

更多熱門

相關新聞

獨／偵查不公開新制超威！六都刑案新聞量發布驟減

獨／偵查不公開新制超威！六都刑案新聞量發布驟減

媽媽突然離家...女兒在吃團圓飯前發現她陳屍水溝

媽媽突然離家...女兒在吃團圓飯前發現她陳屍水溝

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

詭誌前傳2-墮血僧

詭誌前傳2-墮血僧

流浪殺手

流浪殺手

關鍵字：

偵查不公開烏龍案例媒體公審悲劇

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面