殺人直播主驚傳「國小就罹病」讀特教班　爸爸心急親送藥憂復發

記者陳豐德／新北報導

新北市新店區13日發生一起隨機殺人案，自稱小鄭容和的王姓直播主（23歲），因與妻子起爭執後，持20公分生魚片刀猛刺在路邊的林姓騎士致死，引起社會大眾譁然。凶嫌從小就是以「特教生」就學，並持續有前往醫院就診，父親得知後第一時間帶著兒子藥袋到台北地檢署，卻不敢見兒子一面，選擇在捷運站請律師轉交。

王男當時與妻子前往新店區採購新家用品，停在路邊討論晚上要到哪吃飯，但他不想回娘家，認為「這樣不好意思」，雙方進而發生口角，讓他感到相當生氣，抽出藏在駕駛座下方的生魚片刀，朝路邊正在等姊姊下班的林姓騎士（32歲）背後猛刺，將整把刀子插入林男後背，導致林男疼痛倒地，王男也因為慣性，趴到林男的摩托車上。

▼新店隨機殺人案，騎士等姐姐下班卻遭刺枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）



王男隨後抽出生魚片刀，叼著菸走回車上，留下不明所以、倒地哀嚎的林姓騎士，以及在車上不斷哭喊的妻子。事後，王男將手機交給妻子，讓妻子打電話報警，在新店區秀朗橋橋頭被捕。

被逮後王男供稱，他從國中開始，就患有「心理解離、精神分裂」等症狀，每半個月必須回到精神科看診，吃藥控制病情，當天剛好沒有吃藥，又跟妻子吵了一架，一時情緒失控，才會犯下大錯。他提到，若情緒失控，可能出現3種情況，第一種是自殘、第二種是殺人、第三種是殺完人再自殺。他還說，犯案的當下，他清楚自己在幹嘛，不過不曉得為何要這樣做。

▼王男自稱小鄭容和。（圖／翻攝兇嫌臉書）



據了解，王男家人事後也表示，家人從王男就讀小學的後，就發現他跟其他同學不太一樣，因此從國小至國中，都讓他「特教生」身分就讀，並持續前往醫院回診拿藥。

王男父親得知兒子鑄下大錯，因擔心兒子精神病復發，第一時間帶著兒子的藥袋趕赴北檢，卻不敢親自走進北檢見兒子一面，選擇在北檢附近的捷運小南門站內，與兒子的委任律師碰面，匆匆將藥袋交給律師後，隨即轉身離去。

王男被收押後關進台北看守所，15日所方也安排了醫師，了解王嫌的身心狀況，並開立了相關的精神藥物給他服用，避免在所內又有情緒不穩等現象；而16日早上所方準備了蛋花清粥與鮪魚等小菜，王嫌食慾正常皆有吃飽，所方將密切注意其情緒狀況。

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