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台灣確診+26！「1天爆出5群聚」...1張圖足跡全揭曉　最小年齡僅4歲

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▲▼195,肺炎,關係圖,地圖。（圖／陳昱璇製）

▲本日最新個案身分關係圖，點圖放大。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（23）日狂增26例，目前累積總數來到195例。在新增案例中，25名為境外移入、1名則為本土。境外移入個案共13女12男，其中年齡界在未滿5歲至70多歲，分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表及懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增26例個案的身分與關係。另外，指揮官陳時中提到，境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括5起群聚，有一起旅遊、職場同事等，比較特殊的是有一位小孩，只有4歲多，不到5歲。

請繼續往下閱讀...

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，欲搭乘防疫計程車的旅客大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

3月23日新增26例：

案例195：20多歲 女性 為案137、145同行友人
3月5日至19日前往美國旅遊，返台後進行居家檢疫，20日出現乾咳、喉嚨痛等症狀，21日通報採檢後今日確診。

案例194：20多歲 女性
2月5日赴美國工作，3月16日於當地出現咳嗽、流鼻水、全身倦怠等情形，19日返台後進行居家檢疫，21日通報採檢，於今日確診。

案例193：30多歲 男性
3月3日赴英國工作，16日於當地出現喉嚨癢、咳嗽等症狀，19日返台進行居家檢疫，21日通報採檢後今日確診。

案例192：20多歲 女性
2019年10月1日赴美國讀書，2月22日於當地出現症狀，包括肺炎、咳嗽、流鼻水、發燒、頭痛等，3月18日返台，21日自行就醫後通報採檢，今日確診。

案例191：20多歲 男性
1月9日赴美國工作，3月11日於當地有流鼻水症狀，21日返台機場採檢後，今日確診。

案例190：20多歲 女性
2月25日赴美國工作，3月19日在當地出現咳嗽症狀，21日返台機場採檢後，今日確診。

案例189：50多歲 女性 為案170同行家人
3月12日至20日赴西班牙旅遊，返台後進行居家檢疫，21日出現發燒、咳嗽症狀，通報採檢後今日確診。

案例188：20多歲 女性
1月27日至3月21日赴英國工作，3月14日於當地出現發燒、頭痛、鼻塞、喉嚨乾等症狀，21日返台，機場採檢後今日確診。

案例187：30多歲 女性
2月20日至3月19日赴英國工作，返台後進行居家檢疫，20日出現喉嚨痛、頭痛、呼吸困難、失去嗅覺等症狀，且X光片顯示肺炎，自行就醫並採檢通報，於今日確診。

案例186：30多歲 女性 為案168接觸者
為案168同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。

案例185：20多歲 男性
2019年8月8日赴英國讀書，3月14日於當地出現四肢無力、呼吸不順等情形，3月20日返台後進行居家檢疫，21日通報採檢後今日確診。

案例184：30多歲 女性
3月13日至19日赴美國處理個人事務，返台進行居家檢疫，19日出現肌肉痠痛，20日通報採檢後今日確診。

案例183：70多歲 女性
2月18日至3月16日赴法國、巴西、智利、祕魯旅遊，返台進行居家檢疫，18日出現咳嗽、微燒，20日採檢後今日確診。

案例182：40多歲 男性
3月7日至19日赴美國旅遊， 3月19日返台進行居家檢疫，20日出現微燒、喉嚨癢、咳嗽，21日採檢後今日確診。

案例181：30多歲 女性
2月23日至3月18日赴美國旅遊，於3月1日在當地出現流鼻水、發燒、全身倦怠等症狀，接著3月19日至3月20日赴日本旅遊，返台機場採檢後，今日確診。

案例180：20多歲 男性
2019年11月1日赴捷克工作，3月15日於當地出現症狀，包括咳嗽、疲憊、發冷、肌肉痠痛，3月20日返台，機場採檢後今日確診。

案例179：20多歲 女性
1月10日至3月17日赴美國讀書，返台後於3月20日出現流鼻水、微燒等症狀，自行就醫後採檢，今日確診。

案例178：30多歲 女性 為案171隨行家人
1月12日至3月20日，跟隨案171家人赴荷蘭，3月10日出現發燒、全身痠痛等，3月20日返台，機場採檢後今日確診。

案例177：40多歲 男性 與案129為同事
3月11日至18日赴美國工作，返台後進行居家檢疫，於19日出現喉嚨痛、發燒、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，21日通報採檢後今日確診。

案例176：20多歲 男性
3月7日至15日赴瑞士工作，返台後進行居家檢疫，於19日出現發燒、頭痛、頭暈的症狀，通報採檢後今日確診。

案例175：未滿5歲 男性 為案171的隨行家人
家長1月12日帶該案赴荷蘭，3月10日於當地出現發燒情形，3月20日返台，機場採檢後今日確診。

案例174：30多歲 男性 與案171為同事
2月25日至3月20日於荷蘭工作，3月7日出現發燒、全身倦怠、喉嚨痛、咳嗽、胸痛等症狀，3月20日返台，機場採檢後今日確診。

案例173：30多歲 女性 與案172為家人
2019年12月21日至2020年3月20日，於法國讀書，3月18日出現發燒、流鼻水等症狀，機場採檢後今日確診。

案例172：30多歲 男性 與案173為家人
2019年12月21日至2020年1月1日，以及1月18日至3月20人在法國工作和旅遊，3月16日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、有痰等症狀，3月20日返台，機場採檢後今日確診。

案例171：30多歲 男性 與案174為同事
1月12日赴荷蘭工作，3月7日在當地出現發燒、全身痠痛、輕微鼻塞、失去嗅覺味覺等症狀，3月20日返台，機場採檢後今日確診。

案例170：60多歲 男性 與案189為同行家人
3月12日至20日赴西班牙旅遊，20日出現發燒、咳嗽等症狀，返國機場採檢後，今日確診。

▼195例個案總表，點圖放大。（圖／ETtoday資料照）

▲▼195,肺炎,關係圖,地圖（圖／曾梓倩製）

 
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