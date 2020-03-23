居家檢疫落跑理由「想吃麥當勞、見男女朋友」　台北72人趴趴走挨罰

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVlD-19）累積共169例確診，但自疫情爆發以來，居家檢疫者落跑事件頻傳，各種違規理由讓衛生單位人員又氣又無奈，包含見男女朋友、想吃麥當勞等等。其中桃園29歲的李姓台商4度外出趴趴走，挨罰百萬一度情緒失控大鬧急診室；另一名新北市的黃姓男子3月中旬從柬埔寨返台，22日卻跑到台北市東區夜店狂歡，同樣挨罰百萬，還要被送至集中檢疫場強制安置。

▼▲警方22日凌晨在東區知名夜店找到違規「落跑」的黃男。（圖／記者張君豪翻攝）

根據《聯合報》報導，疫情爆發以來光是台北市就有72人不遵守居家檢疫，到處趴趴走，被開罰1萬至100萬元不等的罰款，其他還有新北市56人、高雄市58人、台南市32人、桃園市26件等等；衛生單位人員透露，這些違規者的理由千奇百怪，包含想見男女朋友、想吃麥當勞、要跟朋友借錢、幫車子加油，讓人聽了真的是又氣又無奈。

例如，彰化胡姓女子2月24日從香港返台，按理應該接受14天居家檢疫，沒想到她3月2日戴上口罩就偷溜出門見男友，搞得警員必須「全副武裝」去找人。另一名從廈門返回的29歲李姓台商認為自己沒有生病，同樣未配合規定，甚至外出趴趴走4次，得知挨罰百萬一度情緒失控，大鬧急診室，不願意配戴口罩、拉扯醫護人員，還對身旁的人狂噴口水「證明自己很健康」，直到警方到場強制戒護就醫才結束這場衝突。

▲警方「全副武裝」尋找外出見男友的胡女。（圖／彰化縣警局提供）

而新北市三重35歲的黃姓男子3月中旬自柬埔寨回台，22日凌晨卻跑到台北市東區的夜店狂歡，沒想到正好碰上大安警分局擴大臨檢，當場被查獲。新北市衛生局表示，後續會從重裁罰100萬元，並將他送往集中檢疫場強制安置。

對於這些不遵規定的居家檢疫者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也直接警告，要民眾別心存僥倖，「一時找不到，早晚都找得到，一定找到底，防疫是每個國民應該要遵守的規定」，畢竟現在電子系統跟旅遊史勾在一起，警方臨檢就能發現是不是居家檢疫者，相關單位也會加強稽查，希望大家遵守規定。

▼基隆也有一名女姓居家檢疫者外出趴趴走，搭公車還拿下口罩說「我剛從大陸回來」，司機一聽趕緊通報。（圖／記者郭世賢翻攝）