王定宇：李來希拿過世的人來消費　我不齒他的行為

▲民進黨立委王定宇回擊李來希。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前在網路指稱，「有人為了排隊買口罩，被車輾斃」，但因圖文不符引起譁然，更與民進黨立委王定宇隔空開戰。王定宇23日受訪時砲轟，拿過世的人來消費，「我不齒他的行為」。

李來希在臉書上砲轟，政府決定每周送10萬片口罩給美國，但美國有三億多人口，送過去也是杯水車薪，只能用來「做關係」，「但10萬個口罩代表台灣每週有三萬三千三百三十三個人，排隊買不到口罩配額！」此外，李來希還在下面貼出《ETtoday新聞雲》的照片，指稱有人「為了排隊買口罩，被車碾（輾）斃！唉」。

對此，王定宇感到相當震怒，認為李來希「為了扯政府後腿」，不斷攻擊口罩政策，甚至還造謠「排隊領口罩被車撞死」，但事實上該起事件是新竹併排停車的車禍，「這樣的造謠已經違犯（反）傳染病防治法、特別條例、刑法，檢警調應該立即從嚴法辦這位社會的亂源！」

▼王定宇、李來希。（圖／翻攝王定宇臉書）



王定宇23日上午接受媒體訪問時指出，拿過世生命來消費，他沒有權利製造假的情境嚇壞排隊買口罩的人，他把女士排隊買口罩被輾斃，跟因為併排停車車禍放在一起，是非常不道德的。

王定宇嘲諷，如果依照李來希的邏輯，那任何人要去領年金，如果發生事故，是要檢討年金制度，還是要檢討事故原因，「這是基本邏輯謬誤，我覺得他對不起自己，他每一分錢都是納稅人給的，他這次拿過世的人來消費，我不齒他的行為」。

至於李來希指控他向警方施壓，王定宇表示，警方被騙應該要檢討警方，還是報案人？警政署的承辦人跟公教年金，互相熟識的關係，連查都不查就直接不辦，這是警政署要檢討的。

王定宇強調，可以去問警政署任何官員，他一通電話都沒有打，就是單純報案，一般民眾或任何人報案，如果警政署受理態度是看看就不處理，你不是檢察官、不是法官，憑什麼關門。

▼李來希嗆王定宇、蘇貞昌。（圖／翻攝軍公教網路之聲直播電台）



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