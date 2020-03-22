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李來希發文「為排口罩被車輾斃」　王定宇怒嗆造謠！刑事局緊急約談

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▲▼王定宇、李來希。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇嗆李來希造謠。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者柯振中、張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）確診案例不斷增加，全國公務人員協會榮譽理事長李來希時常針對疫情砲轟，引起不少議論。對此，台南市立委王定宇砲轟，李來希為了扯政府後腿，居然造謠「排隊領口罩被車撞死」，用的照片還是新竹併排停車導致的車禍，希望檢警能夠從嚴法辦。

王定宇在臉書上砲轟，李來希為了扯政府的後腿，不斷攻擊台灣的「口罩」政策，雖然台灣的口罩已是全球稱讚、價格最低、取得時間最短的，李來希仍然不斷以謬論攻擊。

王定宇強調，李來希這次已經踩到法律紅線，造謠有人「排隊領口罩被車撞死」，但這起事件發生在新竹，起因是併排停車導致，「這樣的造謠已經違犯傳染病防治法、特別條例、刑法，檢警調應該立即從嚴法辦這位社會的亂源！」

對此，李來希則在臉書上回應，這名婦人為了買口罩，騎車出門被輾斃，無論車禍原因為何，若不是有出門買口罩的需求，也不會發生這起車禍，「這是事件發生的因果關係，出門買口罩慘死，不是我說的，是引述自各大報系報導。」

▲▼立法院外交及國防委員會,王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲王定宇嗆李來希，這次踩了法律紅線。（圖／記者李毓康攝）

隨後，李來希附上多家媒體的報導，指稱這件事情絕對是真實，「王定宇先生假藉立委權勢要求法辦李來希，說什麼李來希造謠，配合網路同路人鋪天蓋地的網路留言追殺，剛剛接獲刑事警察局約談通知，動作之快讓人嘆為觀止。」

王定宇晚間再度砲轟，新竹的死亡車禍起因是「違規併排停車」，無論罹難者出門的理由是什麼，死因不應該被消費，「李來希一直攻擊的是『排隊買口罩』，他散播的謠言是『為了排隊買口罩，被車輾斃』，明顯的與事實不符。當然是利用死亡車禍悲劇造謠，煽動情緒。」

王定宇指稱，刑事警察局粗糙辦案，應該是跟「署長的惟自己人是用」有關，不僅自行超越檢察官、法官，認定發言是否違法，「辦案也嫌粗糙，應該改進。」

對此，刑事局晚間回應，目前這起案件交由刑事局偵三大隊第一隊處理，目前警方已經致電李來希，進行相關訪談，刑事局人員仍在偵查、處理當中。刑事局表示，不傳辦是錯誤資訊，警方沒有職權決定是否傳辦。

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