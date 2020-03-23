德國禁止公共空間「2人以上同行」　梅克爾籲公民：放棄和犧牲

▲德國民眾戴著口罩，防範疫情擴散。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林22日專電

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球延燒，德國政府今天起實施公共空間最多2人同行等新措施，嚴格限縮人際接觸。德國至今近2萬4000人確診，92人死亡。

根據德國聯邦政府與16個邦政府達成的共識，民眾除非同住一處，否則在公共空間最多2人同行，而且與他人必須保持至少1.5公尺的距離。儘管上班、購物、看醫生、開會、運動仍可照常，但嚴禁在公共和私人場所群聚慶祝。餐廳禁止營業，除非外送、外帶，理髮店和按摩店等難以避免身體近距離接觸的場所也必須關門。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）說，公共生活和人際接觸必須再降到更低，才能挽救更多人的生命， 「這些措施不是建議，是規定」。65歲的梅克爾說，對抗疫情最有效的方式是個人的行為，她呼籲社會大眾「放棄和犧牲」。

隨著新型冠狀病毒疫情擴大，德國的學校、商店、 博物館、電影院在過去一週陸續關閉，工廠生產線停工 ，僅有超級市場、藥房、銀行還繼續營業。除非散步或買日用品，不然民眾整天足不出戶，街上變得空蕩蕩，公共和社交生活幾乎停擺。

德國政府發言人今天說，梅克爾近日接觸一名感染2019冠狀病毒疾病的醫生，因此決定自主居家隔離並接受檢測，會在家中辦公。確定梅克爾是否感染可能需要一些時間。 根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，德國2019年冠狀病毒疾病確診病例達2萬3974人，至今造成92人死亡。