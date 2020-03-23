湖北0新增！這類患者確診「不用上報」：沒發現傳染人

▲民眾在接受體溫檢測。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸連日宣佈新冠肺炎0確診，面對外界質疑，武漢市礄口區書記澄清，出現的病例是「無症狀感染者」，並非確診案例。除此之外，湖北衛健委指出，出院後「復陽」的患者，因首次確診時已上報，因此復診時不再作為新增確診病例重複上報，目前，暫未發現「復陽」患者傳染人的現象。

湖北省衛健委副主任塗遠超在接受《湖北日報》專訪時稱，對於在復診中發現核酸檢測「復陽」病例，有症狀的患者轉運至現有定點醫院進行治療，再次達到出院標準後予以出院，並進行2週隔離康復觀察；無症狀的患者則由接診醫療機構通知所在社區，由社區將患者轉運至有關集中隔離康復點，進行2周集中隔離康復觀察，達到解除隔離標準後解除隔離。

塗遠超指出，「復陽」患者在首次確診時，已按照國家相關要求納入確診病例上報，因此復診時不再作為新增確診病例重複上報。目前，武漢市已指定金銀潭醫院、市肺科醫院作為「復陽」患者定點收治醫院。

▲武漢醫護人員。（圖／武漢中心醫院）

對於「復陽」患者是否具有傳染性這一問題，塗遠超表示，根據國家衛生健康委醫政醫管局對「復陽」患者監測情況及專家初步研究來看，目前暫未發現「復陽」患者傳染人的現象。

根據最新通報，3月22日0—24時，湖北省新增新冠肺炎確診病例0例，無境外輸入性病例；全省新增病亡9例，其中武漢市9例，其他16個市州均為0例；全省新增出院447例。截至22日24時，全省累計報告新冠肺炎確診病例67800例。湖北省22日發布最新的市縣疫情風險等級評估，武漢市城區仍是高風險。