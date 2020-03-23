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禁足令限制「美國1/3人口」8州1億人　紐約市長：大蕭條後最大危機

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▲▼疫情衝擊下的紐約時報廣場。（圖／路透）

▲ 紐約時報廣場在疫情衝擊之下相當冷清。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，俄亥俄州、路易斯安那州和德拉瓦州跟進禁足令，加上此前的紐約州、加州、伊利諾州、康乃狄克州和紐澤西州，共1.01億人22日起得待在家中，幾乎佔全美逾3.2億人口的1/3。

俄亥俄州州長德文（Mike DeWine）指出，禁足令將減緩病毒入侵，讓醫療系統有足夠的時間處理病患，「所有證據都顯示，我們正處於這場戰鬥的關鍵時刻。我們所做的一切將使世界發生翻天覆地的變化。」

俄亥俄州截至目前共351例確診，其中3人死亡，禁足令於美東時間23日午夜生效（台灣時間中午12時），持續至4月6日。路易斯安納州累計837例，包含20起死亡個案，23日下午5時起實施禁足令，持續至4月12日。德拉瓦州則有56例，禁足令自美東時間24日上午8時開始。

新冠肺炎席捲全球，最早爆發疫情的中國有8萬例，義大利逾5.9萬例，接著就是美國的3.5萬例。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）向CNN表示，這將是1920到1930年代大蕭條（Great Depression）以來最嚴重的國內危機，也是當局必須動員軍隊的原因。

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