紐約州1.6萬確診淪重災區！川普下令送物資　部署4醫療站4000床位

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，累計逾3.5萬人確診，其中467人死亡。總統川普（Donald Trump）22日宣布，將在災情最嚴重的紐約設立4個醫療站，也在紐約、加州及華盛頓等重災區動員國民衛隊（National Guard），由各州州長決定如何調派，費用由聯邦政府買單。

紐約目前逾1.6萬人確診，死亡人數來到150人，為全美疫情最嚴重的地區，20日史上首次被列為「重大災區」。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）22日稍早便曾向聯邦緊急事務管理署（FEMA）要求，在曼哈頓的賈維茨會議中心（Javits Center）設立4個緊急醫療站。

川普當天稍晚在白宮新冠肺炎工作小組記者會上宣布，將設立有1000個床位的4個大型醫療站，並在48小時內將N95口罩、醫療口罩、面罩、手術服、工作服和手套等物資送到紐約。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）此前指出，該市醫院再過10天就會出現基本物資告罄的狀況。川普對此則表示，醫院系統應該準備好，但聯邦政府提供許多援助。

川普也提到，2艘海軍醫療船已經啟動，西岸的「仁慈號」（USNS Mercy）將被派往洛杉磯，東岸的「安慰號」（USNS Comfort）則派往紐約。此外，加州將設立8個有2000張病床的聯邦醫療站，華盛頓則是3個有1000張床位的醫療站。

當被問及是否該在疫情爆發期間釋放非暴力犯，川普則回應，「有人問過我們這個問題，我們會考慮的。」

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