咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

▲台大公衛學院院長詹長權提到，未來一週全球疫情更嚴峻，人跟人的間距最好從原本1公尺拉大到2公尺。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台大公共衛生學院今（23）日召開抗COVID-19說明會，提到政府目前的減害計畫已避免「大型群聚」和境外移入，值得肯定；但民眾的小型、密集群聚讓人擔憂，詹長權院長特別提醒，「年輕人的群聚要特別留意」，尤其他看到許多咖啡廳等場所，都還有小型群聚，讓他非常憂心，接下來一週全球疫情更嚴峻且關鍵，他建議，人跟人的間距最好從原本1公尺拉大到2公尺。

台大公衛學院院長詹長權表示，在歐洲、美洲疫情持續惡化之際，全球疫情未來一週將更嚴峻，包括國人陸續回國，實行隔離和國內的各種防疫措施有無確實，都是重要關鍵，無論是個案、隔離者、醫療體系、心理衛生支持體系等都是重要環節，他呼籲政府和各界、一般民眾都必須警覺，確實落實防疫措施。

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詹長權也提到，人跟人的物理距離最好從原本建議的1公尺，拉大到2公尺，現在在台大公衛的老師之間也是這樣做。但他說，心理上應該是無距離的，我們彼此之間都是朋友、家人、是同一個城市的市民、同一個國家的國民，共同敵人應該是病毒，而非在不知情與非刻意情形下被感染的病人，更不是醫護人員，醫療人員是大家的英雄。他強調，「被隔離者和醫療人員，需要全體國人們一起支持」，「心理衛生」也是防疫重要一環。

台大公衛詹長權院長也提到，經過美國這陣子觀察，新冠病毒不只是老人容易感染，18歲以上年輕人也會被感染，也可能發展成重病、部分也必須入院治療，現在20歲到49歲確診者，佔了住院數13%，他強調「年輕人的社交、群聚必須更注意」。

詹長權說，上週還是看到咖啡廳等場所，都還是有小型聚集、密集群聚的活動，讓他非常憂心，這對防疫非常不利，可能成為造成社區流行的防疫破口。他舉例中研院的案例要大家特別警覺，「若真的要聚集，人與人間距離最好維持2公尺以上」，目前在學校老師之間都是這樣做。





▲台大公共衛生學院張玨教授表示，防疫不可缺的一環就是「心理健康」，提出防疫EQ五口訣「調鬆樂轉好」。（圖／記者林育綾攝）

台大公衛學院張玨教授也表示，防疫不可缺的一環就是「心理健康」，她提出防疫EQ五口訣「調鬆樂轉好」，包括調整作息、放鬆身心、找到樂趣、轉個念頭、創造共好，在落實防疫行為的同時，心理上也要保持樂觀面對疫情。

▲防疫EQ五口訣「調鬆樂轉好」。（圖／臺灣芯福里情緒教育推廣協會）