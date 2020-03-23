假冒女同志臉書釣魚！騙少女傳裸照和自慰片　噁男下場出爐

▲謝男在臉書假扮女同性戀，騙未成年女同志自拍裸照及自慰片。（圖／取自pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄謝姓男子在臉書以假名及不詳照片佯裝女性，讓女同志香香（化名）卸下心防，乖乖拍攝自己裸照及猥褻影片給他欣賞。後來，香香不願繼續拍攝，謝男就拿出手上握有的影像威脅她說，「要上傳網路」，嚇的香香趕緊報警。法院審結將謝男依犯《兒童及少年性剝削防制條例》判處有期徒刑4年6月。全案仍可上訴。

謝男2017年9月間透過臉書認識未成年女同志香香，當時他以假暱稱及不詳女子照片做大頭貼，把自己扮成女生並自居是女同志，使香香對他失去戒心。隨後，謝男又在網路上下載不明女子裸露照片，傳給香香謊稱是自己，和香香提出互換私密照的要求，香香不疑有他，遂自拍多張裸照及3段自慰影片傳給謝男。

▲謝男在臉書假扮女同性戀，騙未成年女同志自拍裸照及自慰片。（圖／取自pakutaso）

謝男發現此方式可行，數日後為滿足自己欲望，再次私訊跟香香要照片，結果遭拒絕，他一氣之下拿出手上握有的裸照威脅香香，揚言要將其散佈到網路上，意圖破壞女方名譽。

香香發現事態不妙，迅速將謝男封鎖，怎料謝男又透過其他方式聯繫到她好友，還告知即將公開影片的事情。香香因擔心自己私密照真的會被散布出去，隨即關閉臉書，在父母陪同下前往警局報案。

法院審理時謝男坦承犯行，法官考量他目前已與香香家屬達成調解，深具悔意外也表示願意賠償，犯後態度尚可，法官審結依犯《兒童及少年性剝削防制條例》判他有期徒刑4年6月。全案仍可上訴。

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