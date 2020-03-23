大陸官方機密數據曝光！　高達4.3萬「沉默帶原者」不列入確診數

▲新冠肺炎。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合編譯

新冠肺炎疫情最早在大陸爆發，現在爆出大陸可能有1/3的確診都是「沉默帶原者」，截至2月底為止，至少4.3萬確診感染者沒有立即出現症狀，目前仍不清楚這在全球大流行造成什麼作用。

根據香港「南華早報」22日報導，根據大陸官方機密數據顯示，這些「沉默帶原者」是指被新冠病毒感染，但延後出現症狀或是無症狀的人們，可能佔了陽性確診者的三分之一，這可能會讓目前各國使用來防止病毒的政策更加複雜化。

在2月底為止，大陸有超過4.3萬人確診新冠肺炎，但是卻沒有立即出現症狀，通常被稱為「無症狀者」。他們雖然也被隔離，並進行醫學觀察監視，但是並沒有被列入官方確診病例，當時的確診約為8萬例。

科學家目前尚未對於這群「沉默帶原者」在傳播疾病上的角色進行定論，一名病患通常在5天後出現症狀，但在有些罕見案例中，潛伏期可能長達3周。而各國對於確診案例的定義不同，也造成了阻礙。

無論是否出現任何症狀，世界衛生組織將所有呈陽性的人歸類為確診病例。但在大陸則是指有出現症狀的人才算是確診。而在美國、英國與義大利，則不對無症狀者進行檢測，除了長期暴露在病毒的醫務人員外。

現在有越來越多的學者開始質疑，世衛先前指出無症狀傳染「極罕見」的說法。根據歐盟報告，世衛專家到大陸視察後，無症狀感染估計大約佔有1/3。歐盟的一份報告也顯示，義大利無症狀病例的比例為44%，但在該國大部分地區，無症狀的人都未檢測。

日本北海道大學流行病學家西浦宏志（Hiroshi Nishiura）帶領的專家團隊，2月寫信到《國際傳染病雜誌》表示，武漢撤僑的日本患者中，有30.8%為無症狀者，這與大陸政府官方數據相似。