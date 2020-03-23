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台南大臨檢抓「隔離偷跑犯」！警突襲摩鐵、KTV　服務小姐戴口罩現身

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▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於新型冠狀肺炎疫情在國內外逐漸蔓延，為避免民眾聚集於大型娛樂場所等密閉空間造成群聚感染，防止疫情擴散，台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，針對轄內大型酒店、PUB、KTV及易聚集吸毒之汽車旅館等場所，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部警政署鑑於新冠肺炎國際疫情逐漸升高，且海外國人及留學生歸臺人數劇增，為防止疫情擴散並配合中央防疫政策，22日要求各縣市警察局針對轄區易引發群聚感染之酒店、PUB、夜店等場所，實施擴大臨檢，配合市府相關單位展開聯合稽查，了解是否有居家隔離（檢疫）民眾不按規定自主居家檢疫者，一經發現有違反防疫規定，將通報主管機關依法裁處。

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲非常重視防疫工作，特別指示警察局、衛生局、經發局、消防局於22日夜間，針對酒店、PUB、夜店等場所，展開聯合稽查實施勸導防疫期間減少出入公共場所，防止群聚感染。稽查小組除了解店家防疫措施及宣導防疫與衛教觀念外，警察人員運用警政署M-Police查詢，了解是否有居家隔離（檢疫）民眾，擅離住居所流連夜店情事，避免成為防疫破口，讓防疫做到滴水不漏，展現市府防疫決心，讓市民生命財產安全無後顧之憂。

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

22日深夜至23日凌晨，市警四分局計臨檢平價KTV、汽旅、知名酒店、歌唱店等場所。警方針對消費民眾，加強勸導於防疫期間避免出入大型公眾出入場所，以免因群聚活動造成防疫破口，並運用M-Police小電腦介接至衛生福利部疾病管制署居家隔離／檢疫資料庫，查詢有無未依規定自主居家檢疫者，一經發現有違反防疫規定者，即遵照市長黃偉哲指示，通報主管機關依法從重裁罰，並建議送集中檢疫場所強制安置，希望民眾自愛愛人，勿以身試法。

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閲呼籲民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，進而成功守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險；警方將不定時運用M-Police查詢身分並會同衞生和經發單位加強臨檢查察，以有效防堵居家檢疫、居家隔離者違反規定的情事發生。

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，為配合政府防疫政策，嚴防居家檢疫、隔離四處趴趴走，警政署通令各警察局於21、22日，針對轄區大型酒店（club）、夜店、PUB、飲酒跳舞等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢，其中台北市警局利用M-Police小電腦，立即尋獲1名居家檢疫期間上夜店男子，警方已通報衛生主管機關裁罰100萬元，並建議送集中檢疫場所強制安置。

▲台南市政府與台南市警局各分局組成聯合稽查小組，22日深夜至23日清晨，規劃實施擴大臨檢，嚴查居家隔離、檢疫趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，台南市警四分局在擴大臨檢時發現除KTV生意較好外，只他場所消費者明顯減少，相關業者在消費者進入時都有噴酒精消毒，服務小姐都有帶口罩。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

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