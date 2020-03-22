居家檢疫「一踏出門直接罰10萬」！違規裁罰基準出爐

▲指揮中心公告違反居家檢疫、隔離最新開罰基準。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續燒，我國要求入境者都必須居家檢疫，根據疾管署提供資料顯示，目前約2萬4000人列管，但怕有人不遵守規定，中央流行疫情指揮中心公告最新開罰基準，只要踏出門直接罰10萬，接著依離開時間、範圍的危害及影響層面加重裁處，最高罰100萬，若第2次擅離除加重處以罰鍰外，還得受強制安置。

疾管署統計至3月20日，我國居家檢疫者約2萬4000多人，其中，居家隔離者約1300多人，自主健康管理者約4800人。指揮中心將具感染風險者分3類管理，確定病例接觸者須居家隔離2週，有國外旅遊史者居家檢疫2週，社區監測通報採檢個案、已採檢呈陰性者，和至旅遊警示第一、二級地區返國者，則要自主健康管理2週。

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▲居家檢疫者，只要擅離2小時內直接罰10萬。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

衛福部20日針對違反以上規範公告裁罰基準，依接觸人數多、活動範圍大、接觸抵抗力較差之對象、出入公共場所、搭乘大眾交通工具、在從事業務處所接觸民眾或其他類此嚴重影響防疫情事，從重處以罰鍰。

居家隔離部分，擅離2小時內罰20萬、2至6小時罰30萬元、6小時至24小時罰50萬、1天至3天罰70萬，3天以上罰百萬外，還得執行指定場所強制安置。居家檢疫者，擅離2小時內罰10萬、2至6小時罰20萬元、6小時至24小時罰30萬、1天至3天罰60萬，3天以上一樣罰百萬，同樣必須接受強制安置。

另外，入境時健康聲明卡或居家檢疫通知書填寫不實，可能影響後續高風險個案 追蹤管理作業，提高社區傳播風險，將裁處處1萬元以上15萬元以下罰鍰。