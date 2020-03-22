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政院幕僚遭疑帶風向霸凌記者　民眾黨：傲慢心態！

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▲民眾黨青年軍成軍記者會，發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對行政院幕僚於疾管署直播留言中「帶風向、霸凌記者」一案，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾對於事件的看法，有其表達的權利。政府應保障新聞媒體的採訪自由，不應由幕僚在群組中操作輿論，不僅顯示其傲慢心態，也妨害民眾知的權利。

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心每日直播記者會備受關注，中國時報記者在記者會提問引發網友抨擊，中時主管呼籲疾管署導正視聽，行政院副院長辦公室主任李懷仁在直播時留言，「CDC（疾管署）辛苦了，被記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者。」遭到質疑帶風向、霸凌記者。

事後李懷仁強調，他留言是因對小編將增加工作量表示辛苦與感謝，他貼文裡面沒有任何不是事實的部分，「如果有不是事實的部分，請質疑的人指出，我願意需虛心檢討道歉」。

對此，楊寶楨說，民眾對於事件的看法，有其表達的權利；中央防疫措施能全面落實，也有賴媒體記者報導說明，為民眾帶來正確資訊，政府應保障新聞媒體的採訪自由，不應由幕僚在群組中操作輿論，不僅顯示其傲慢心態，也妨害民眾知的權利。

楊寶楨指出，政府官員們在防疫期間都辛苦了，但應避免煽動對立的舉動，不但模糊防疫焦點，也恐影響政府的公信力。

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