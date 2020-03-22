結婚「還差一關」就分開！台越戀三級警告喊卡　他怨：回來被隔離誰願意？

▲沈先生和來台灣念書的越南籍女友交往3年後，決定步上紅毯。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

跨國婚姻受到新冠肺炎疫情影響，讓沈先生和越南妻子被迫分隔兩地，他年初和對方在當地結婚，按照規定，5月21日要回到越南進行婚姻面談，核可後才能回台灣定居。但台灣近日將越南升級三級旅遊警告，也暫停婚姻面談，讓他相當擔心不曉得疫情何時結束，就怕面談受到影響，一切程序都得重來。

《東森新聞》報導，沈先生和來台灣念書的越南籍女友交往3年後，決定步上紅毯，小倆口不管走到哪總是黏在一起，有許多甜蜜合照，重要節日像生日，還會親手製作卡片寫上愛的祝福，感情相當好。

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沈先生和女友已在越南公證結婚並宴客，跨國婚姻必須在當地面談通過後，才會發出許可讓另一半來台定居。他今年1月6日在越南結婚，1月8日胡志明辦事處訂出 5月21日要他進行面談。

▲▼兩人感情十分甜蜜，還會親手製作生日卡片。（圖／東森新聞）

只是台灣3月17日對越南發布三級旅遊警告，沈先生無法接妻子回台好著急。他表示，「如果我們今天要去玩的話，那就沒有配合政府的措施，那是不對的。可是今天是我們有事要到越南去，讓我覺得說是去還是不去？」

台灣駐胡志明辦事處也發出公告指出，23日起預約結婚面談部分已暫停作業，必須等到第三級解除後才能恢復，夫妻倆才剛新婚卻被迫分隔兩地。

▲▼兩人今年1月6日在越南結婚。（圖／東森新聞）

▼兩人今年1月6日在越南結婚。（圖／東森新聞）

沈先生未婚妻說，因新冠病毒的影響，「不知道再兩個月，我老公能不能回來越南，會不會被隔離？然後面談的時間也會影響，這樣會拖很久，我不能來台灣。」沈先生則表示，去越南要隔離，回來又要去駐台北辦事處再重新登記面談，「然後你又要回來這邊被隔離，誰願意？」

就算沈先生出國，兩邊落地後都要再隔離14天，要是造成無法面談，一切手續都要重來。他一方面希望疫情快點結束，另一方面也希望兩邊政府有配套方案，不要讓跨國婚姻手續，因疫情關係變得更加複雜。

▼沈先生期盼有配套措施。（圖／東森新聞）