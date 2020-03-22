影／中研院4人群聚感染！指揮中心：是老師到美國染病回台傳3人

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）指出新冠肺炎新增16例，有13境外移入，3位是本土，其中案124本土案例，原本找不到源頭，現在確認是他的指導老師到美國，來台參加會議確診，一起開會有4人。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）



請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中說，這1位博士研究員，本來是列為本土案例(案124)，找不到源頭，現在確認是他的指導老師(案160)曾到美國參加會議，14日因頭痛就醫，20日才被匡列為案124接觸者，老師於今日確診為案160，在這之前曾在中研院內與其他3名研究生一起開會，除了案124之外，另外2個研究人員一個是德國籍，一個奧地利籍，皆在本土感染。陳時中表示，「我們推測是這名老師在美國先感染，回來後傳染給一起開會的人，共4人。」等於老師一人傳染感染3人，是首宗出現在中研院內的群聚感染。

案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。其餘10例境外移入病例，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親。

▲22日新增16例個案列表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心已在台灣時間3/21零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告Warning），國人應避免所有非必要出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫；返台民眾務必確實填寫檢疫通知書，如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，共同維護防疫安全。