巴拉圭檢警逮捕15名違反防疫規定台人　爆案外案「錢藏內衣」帶走300萬

▲邦交國巴拉圭為了防疫，逮捕聚集的台灣人。示意圖。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

巴拉圭政府為了防疫，禁止群眾聚集，警方在19日接獲報案，依違反公共衛生第716號行政法，在東方市郊的民宅內逮捕15名台灣人。這些台灣人表示來巴拉圭進行投資，每人都帶了2萬美金（約台幣60萬），他們在3月初經由巴拿馬抵達亞松森。然而這樁搜查行動傳出案外案，在18日下午1點有5位警察已先強行進入搜查，並帶著10萬美金（約台幣300萬）離開。

根據《Ultima Hola》報載，目前有3名交通安全人員，以及2名來自不同分局的警察涉嫌盜竊10萬美金正受到調查。根據負責此案的檢察官阿娜莉亞（Analía Rodríguez）表示，不排除是這些參與行動的人員襲擊民宅，然後向檢調單位要求進行搜查，以洗清他們的犯罪證據。

被調查的5人在一棟房屋前的汽車中遭到逮捕，其中一名參與行動的女子在把錢放進包包時被偷拍，她甚至將一些錢塞進內衣罩杯中，檢方也將這部影片納入證據調查。

其他違反行政法的台灣人，未遵守公共衛生部防疫的規定，目前仍被限制在屋中隔離。檢察官阿娜莉亞在20日被遣返隔離，因為在突襲期間直接與台灣人接觸。