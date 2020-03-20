台東、屏東疫情零確診　合作推出「我愛東東消費券」

▲ 雙東疫情零確診，聯合推出「我愛東東消費券」 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

繼3月推出「台東消費券」後，目前新冠肺炎零確診的台東縣攜手屏東縣率全國之先共同推出2.0版跨縣市的4-6月「我愛東東消費券」，除了參加業者家數大幅增加，仍維持500元、300元、100元及50元的消費折扣外，一券在手通行無阻就是要吸引大家在抗疫期間，一路從台灣海峽、巴士海峽暢遊到太平洋沿岸欣賞全台最美麗的南國風光。

新冠肺炎重創旅遊業，屏東、台東兩縣都因地域空曠、通風良好再加上空氣品質良好，所以都維持沒有確診病例的完美記錄，在防疫期間皆成為國內旅遊散心透氣的首選之區。促成屏東縣及台東縣觀光協會決定攜手跨區合作，於20上午共同召開記者會宣布同步推出全國首創的跨縣型「我愛東東消費券」，希望以「國境之南」+「南方以南」的南國浪漫氛圍加上優厚的消費折扣來引客到東東渡假旅遊。

請繼續往下閱讀...

台東觀光協會理事長潘貴蘭在致詞時表示，創全台之先的3月台東消費券推出後旋即造成轟動，新成立的LINE@僅僅幾天就從零到超過萬人、臉書的留言與圖片下載暴量，足以見得好山、好水加上好優惠，是能夠吸引大家前來渡假的好理由，這也是這次與屏東合作推出2.0版「我愛東東消費券」的最主要原因。

►對抗病毒看這裡