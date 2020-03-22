屏東小兄弟溺斃屍僵！到果園玩耍消失...阿嬤轉頭驚見趴水上

▲屏東21日下午發生2幼童在蓄水池溺水，送醫後雙雙宣告不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣枋寮鄉一對年幼的陳姓小兄弟21日跟著媽媽、阿嬤出門農忙，中午在農寮午睡，怎料阿嬤忙完發現找不到小孫子，一路找到了灌溉用水池，才發現兩個孩子漂浮水面、一動也不動，嚇得趕忙打電話報案，但2人送醫後仍回天乏術，媽媽當場放聲痛哭。

當時4歲、6歲陳姓小兄弟隨媽媽和阿嬤到位在佳冬鄉的芒果園農忙，4人中午還在農寮一起午睡，但2個大人下午2點先起床工作，直到下午4點半阿嬤才返回農寮，怎料已不見2個孩子身影。2人四處尋找後，才發現小兄弟浮在附近一處不曾去過的蓄水池，趕緊將人救上岸。

▲消防人員協助實施心肺復甦術。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警消傍晚獲報後，立刻抵達救援，但兄弟倆無呼吸心跳，疑已出現屍僵，研判溺水超過1小時。消防不放棄，現場施予心肺復甦術，緊急將人送往枋寮醫院，無奈2人仍雙雙宣告不治。家人接獲噩耗傷心欲絕，在醫院放聲痛哭，相當自責。

據悉，小兄弟倆一家三代同堂，以種植芒果為業，平時也會到園裡玩耍，但不會靠近蓄水池，因為四周被鐵柵欄圍住。這次出意外，是圍欄後方有個小洞口，小兄弟疑似從後面爬進去玩，才不幸釀成憾事。