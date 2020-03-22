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又一縣市破蛋！全台153例分布曝光：雙北各40最多、台中18　7縣市0確診

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全台153例確診地圖曝！又一縣市破蛋　雙北各40、台中18、桃園16、高雄11。（圖／翻攝疾管署網站）

▲全台153例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎21日新增18例確診，均為境外移入；目前共累計153例，分別為120例境外移入及33例本土病例。根據衛福部疾管署22日公布的確診個案地理分布圖，台北市和新北市依舊最多各有40例，而屏東縣「破蛋」確診數來到一例，目前仍有7縣市維持0確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至22日清晨最新更新，21日新增的18例確診，分別為台北市5例、新北市5例、台中市3例、高雄市2例、桃園市、台南市和屏東縣各1例。

請繼續往下閱讀...

而如果以總數153例確診來看，目前台北市和新北市各有40例，台中市有18例、桃園市16例、高雄市11例、台南市8例等；嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和連江縣仍維持0確診。

▼指揮中心21日舉行的記者會。（圖／指揮中心提供）

▲▼321指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心21日表示，20日國內新增1387例新冠肺炎相關通報，截至目前累計2萬2743例（含2萬910例排除），其中153例確診（21日新增案136至153)，分別為120例境外移入及33例本土病例。

指揮中心說，確診個案中2人死亡，28人解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中；第2批武漢包機返台361人中，2名後送者均已退燒且二採陰性，於醫院治療中，其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

各縣市確診人數總數如下：

台北市：35→40

新北市：35→40

台中市：15→18

桃園市：15→16

高雄市：9→11

台南市：7→8

彰化縣：6（持平）

新竹市：4（持平）

雲林縣：3（持平）

南投縣：2（持平）

基隆市：1（持平）

新竹縣：1（持平）

苗栗縣：1（持平）

宜蘭縣：1（持平）

屏東縣：0→1

嘉義市：0

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0

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