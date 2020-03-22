火神山工人無法回家！「困隔離點」連補助都領不到…武漢當局回應了

▲許多工人不眠不休奮戰，才能完成火神山醫院。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸各省新冠肺炎案例相當多，湖北武漢還蓋了「火神山」、「雷神山」醫院，收治確診患者。不過，建造火神山的公人完成任務後，在武漢完成隔離，卻沒有辦法各自返家，還不被歸列為「滯留人員」，無法享有補助，面對許多困境。

綜合陸媒報導，火神山、雷神山醫院交付後，陸續有工人前往當地集中點隔離，最後一批隔離的工人也在14日完成隔離。不過，這群人沒有接獲返鄉許可，也沒辦法離開隔離點，期滿後不再享有任何補助，也不被視為「滯留人員」，因此也領不到一天人民幣300元（約新台幣1300元）的補貼，處境相當尷尬。

經過了漫長的等待，這些工人等不下去，在武漢市紅山區的一處隔離點聚集，抗議武漢當局不讓他們離開，又不發放補助，造成他們現在進退兩難。

▼當初火神山完工的速度震驚全球。（圖／翻攝火神山醫院）

武漢疫情爆發後，這群人從大陸各地前往，不眠不休地建設，就是為了早日緩解武漢醫療資源的壅塞，沒想到如今面臨身分尷尬、沒有收入、有家不能回的困境，令人感到心酸。

不過，根據最新消息，武漢是城鄉建設局20日指出，經過協調後，火神山、雷神山醫院的建築工人將陸續返鄉，回到自己的工作崗位，對於有意留在武漢的工人，當局也會進行特殊安排。

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