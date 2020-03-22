一把提琴，一座微城！用紙藝捕攝人間百景

羅馬，一座素以磅礡風格、尺度恢弘建築聞名的城市，駐點在此的紙藝工作室Pratìc Design彷彿嗣承裡頭文化血脈，憑著精湛技術和組織場景的視覺化能力，靈活幻用紙媒材，將樓閣、船艇、劇場、樂器等人類文明生活的景物，猶似工筆畫般，從主體到細節如摹如繪加以詮釋。但Pratìc絕非毫無生氣的寫實主義，留點心思翫賞創作者對紙雕場景的布局，就能讀出裡頭濃縮著故事；若更深層一點探望，亦將察覺自己某個經驗驀然被擺進了作品中，能在記憶裡摸索到相近的片段。

▲聯結（Unity）用雙塔和地下橋串成U字母。圖片來源：Pratìc Design



就聯結（Unity）紙藝裝置來看，是Pratìc為紙藝術家協會（Paper Artist Collective, PAC）計畫所作，概念是運用贊助企業Senses Paper旗下紙張，創造A到Z這26個英文字母，參與藝術家會收到隨機分配的一個字母和一種色彩。當Pratìc工作室獲悉自己分配到U字母後，“Unity”字彙瞬間闖進了腦海，並成為敘事情節的主軸。Pratìc以兩座分離的塔形房屋為主體，底部再以地下橋聯結，當所有元素組構後就成了U字母。如此裝置語彙，流露傳統宗教與皇家建築的韻味，地下橋則散發工業時代機械感，兩者聯結相會，激盪出一種歷史性趣味。

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▲紙藝的語彙流露傳統建築之美。圖片來源：Pratìc Design

相較聯結（Unity）滿身瑰麗緋紅，小提琴城市（Violin City）在創作上則一派色調澹雅，但場景布置所揮灑的魔幻寫實之趣依舊不改。Pratìc 創作原點，乃是為生命帶來和諧、喜悅與歸屬感的事物，於是設計擷取樂音澎湃、情感濃郁的小提琴為主題；但為了賦予理念厚度，Pratìc則再置入移民議題的元素，藉此簡單速寫城市間的地理遷徙如何象徵人們對更好生活的嚮慕，正如小提琴洋溢激越的豪情。一把提琴，一座微城，充分顯見創意馳騁的能量。

▲小提琴城市（Violin City） 作品，有著魔幻寫實的氛圍。圖片來源：Pratìc Design



圖文來源：Pratìc Design

（完整文章請看城市美學新態度）

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