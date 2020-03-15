花蓮縣府領頭推廣藝術文化　陶瓷藝術家游忠平致贈創作典藏

▲游忠平老師致贈一組「愛情海系列–愛的故事Love Story」作品給花蓮縣政府作為典藏。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陶瓷雕塑家游忠平14日下午3時30分在花蓮縣文化局石雕博物館進行「生命的禮讚系列-愛情海：游忠平陶瓷雕塑邀請展」導覽，花蓮縣長徐榛蔚蒞臨參觀，游忠平老師特別致贈一組作品「愛情海系列–愛的故事Love Story」作為典藏，由縣長徐榛蔚代表接受。

「生命的禮讚系列-愛情海：游忠平陶瓷雕塑邀請展」為石雕博物館本年度首部藝術展，自1月5日開展以來，每日都有許多民眾到場參觀，展區共分六大主題，包括不可思議的生命力、愛情海、有情天地、超越蛻變、美麗人生、生命的禮讚-重生等六大系列共34件，以及走入展場即映入眼簾的超級美人魚大型裝置藝術，無一不讓民眾印象深刻，獲得好評。

▲徐榛蔚深深感受到老師的創作熱忱，了解老師歷經多次失敗，才能完成一系列令人激賞的作品是多麽不易。

游忠平老師為了感謝花蓮縣政府支持藝文不遺餘力，提供優質的展場，14日也特別致贈花蓮縣政府一組作品「愛情海系列–愛的故事Love Story」作為典藏。這組作品是由一群有著極簡化線條的魚兒組成，流暢的身形呈現出游動的速度感；魚身是同心圓，圓中圓造型圓滿有餘（魚），尾端略微上揚夾著一顆球，象徵生命中的摯愛、繁衍與傳承，在愛情海中浮沉有快樂或悲傷，有獲得有成長，用生命娓娓道來一個個愛的故事。

▲參觀貴賓由游忠平老師親自導覽解說。

徐榛蔚表示，聽游老師對其作品的導覽，深深感受到老師的創作熱忱，也了解老師歷經多次失敗後，完成一系列令人激賞的作品是多麽不易，如同老師所言，「成功沒有僥倖，靠不斷的失敗與努力慢慢累積而來」，對游老師致贈如此珍貴的作品給花蓮縣政府，徐榛蔚也表達特別感謝。

14日當天有桃園市政府文化局莊秀美局長、宸康建設有限公司林奎一董事長、台灣茶葉同業公會聯合會呂志強創會理事長賢伉儷、桃園市美術協會簡來喜顧問、台灣美術協會江漢清理事長、華人文創協會陳世明秘書長及葉婕楹理事、享惠股份有限公司林博惠董事長賢伉儷、台灣大學陳俊宏教授賢伉儷、陶藝家黃玉秀老師、陶瓷雕塑家彭雅美老師等人前往石雕博物館觀展，由徐榛蔚親自接待，創作者游忠平老師導覽。

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