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把虛擬實境變現流量與商品！只有KAWS才辦得到

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擴增實境展覽兼賣限量虛擬藝術品的商業化操作，只有KAWS才辦得到！

在眼下2020年中國武漢肺炎疫情延燒之際，KAWS攜手跟與許多世界知名藝術大咖如Anish Kapoor、艾未未等合作過的英國科技藝術公司Acute Art共同推出其首個線上虛擬展《Expanded Holiday》，突破線下展覽室內人群聚集的風險，人們可通過手機上的APP，在全球11個國家裡的12個觸發點，包含台北國立中正紀念堂、首爾DDP東大門設計廣場、香港中環摩天輪、東京澀谷車站前十字路口、多哈伊斯蘭藝術博物館公園、倫敦千禧橋、墨爾本維多利亞國立美術館、紐約布魯克林博物館與時代廣場、巴黎羅浮宮、聖保羅伊比拉布埃拉公園、坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園，進行結合線下場景的擴增實境AR互動體驗，即日起至3月26 日，利用Acute Art的APP來觀賞飄浮在鏡頭中的COMPANION。

KAWS, COMPANION (EXPANDED)在時代廣場的擴增實境,2020。 Courtesy: KAWS and Acute Art.

本展同樣也有推出考驗收藏家手速的限量作品進行銷售（依舊毫無懸念地秒殺（，有別以往的是，這次賣的東西是「虛擬物品」。定價US$10,000美金的COMPANION （EXPANDED）限量30版（包含25版公開+5版AP藝術家自藏）無期限版本，藏家可隨時隨地召喚1.8M的COMPANION在鏡頭裡進行互動，Acute Art也特地設置了專屬的二手市場連結，供藏家們轉售交流，限量版可於APP內轉移帳戶，價格自訂但成交另計平台佣金（買賣各15%，共30%）。

請繼續往下閱讀...

來源：展覽官網 Courtesy: KAWS and Acute Art.

不過貼（商）心（業）的KAWS，怎麼會忘記他遍佈全球的廣大FANS呢？除了到指定地點可以免費使用AR拍攝的服務之外，為了照顧那些無法到指定地點的人，官方APP也有open edition的AT THIS TIME （EXPANDED），跟限量版的差別在於多了使用時間限制，open edition的同伴總共有黑色、灰色、咖啡色三款顏色，你可以選擇單一顏色使用7天（US$6.99，約合台幣230元），或是三色一次擁有使用30天（US$29.99，約合台幣1,020元）。

PS.下列圖片為台幣計價。

（完整文章請看城市美學新態度

來源：展覽APP Courtesy: KAWS and Acute Art.

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