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3D列印涼亭現身約旦瓦地倫沙漠！外觀洋溢星際味道

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由 MEAN （Middle East Architecture Network）所擘劃，尚在籌備階段的3D列印建築，地處約旦南方的瓦地倫沙漠（Wadi Rum），日後竣工，這座涼亭式建築將提供旅人作為休憩和公共聚會所用。MEAN 除了把3D列印技術運用在尺度龐然的量體上，風格還糅合了貝都因（Bedouin）文化與星際未來感，建築人如此放懷嘗試的識見之舉，得以想見涼亭若昂然倬立於大漠上將不僅深具地標意義，更是洋溢豪情逸致的沙漠驛站。

▲高科技涼亭矗立於約旦的瓦地倫沙漠，外觀洋溢星際味道。

事實上，瓦地倫沙漠的地形和火星十分相近，不僅多次躍上大螢幕，成為電影《絕地救援》（The Martian）、《星際大戰外傳：俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story）等取景場地，遒勁又曠寂的壯麗景觀，也吸引全球旅人慕名前來踏訪。有感地景散發著星際探索以及外太空氛圍，MEAN便從周邊的旅宿景點「火星營地」（Mars Camp）來蒐羅靈感，最後以星羅棋布的測地線圓頂帳篷（geodesic dome）為體裁，擷取其流線輪廓、輕量結構等特質，打造成一座韞懷未來之美的高科技涼亭。

請繼續往下閱讀...

▲利用3D列印打造大尺度量體，已成為建築界一種趨勢。

實際方法上，建築團隊設想一種新穎的3D列印面板系統，能夠把它配置在彎曲的CNC鋼管架構上，同時還利用衍生設計（generative design）方法去摹擬整體構造──把3D列印的聚合物外殼架構在3D列印的水泥地基上。對此MEAN解釋，這個建築型態的詮釋與表現乃是受到貝都因人游牧生活下便於遷徙的帳篷所啟發，所以團隊採用網格鬆弛（mesh relaxation）的參數策略去做帳篷摹擬，以確保能在平衡狀態下產生數位的懸鏈線（catenary）網格幾何結構。（註：懸鏈線簡言之就是受重力下垂的一種曲弧結構，類似吊索橋）

▲涼亭通透又能遮蔭，為沙漠旅人提供一處休息的驛站。

細細顧覽這座未來式涼亭，輪廓彷彿數個帳篷做水平式連接，最後融合出具有多道拱門以及山巒式層疊起伏屋頂的有機式建築；當視角拉高鳥瞰，構造更宛若旱地裡盛開的白花，特別是椰棗樹與建築共構，成為點綴室內場域甘潤綠意的一部分。這處有頂且結構通透的亭子不僅奇幻詭譎，在白日更能起一個翳蔽清涼的作用，讓往返旅人在此避陽擋沙，如此建築人所思大漠驛站，見雄心也更見柔情。

圖文來源：Visual Atelier 8

（完整文章請看瘋設計

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