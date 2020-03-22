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「怎麼會胖成這樣？」福原愛曾因外表受到批評　爆哭後找回自信身材

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每一次爆哭的過程，我學會了說出心事。以前大家幫我取了個綽號叫「愛哭鬼」，的確，我真的愛哭。有次朋友問我，我現在都當媽了應該不愛哭了吧。我想了想，最近一次的大哭，好像是生完第二胎坐月子的時候。當時我剪了瀏海，因為產後還沒瘦下來，所以臉看起來更胖了。小傑在我面前拿了一張紙、一枝筆，然後畫了個半圓形說：「妳現在的臉就是這‧ 麼‧ 圓。」爆哭。

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

在月子中心的時候很著急，瘦不下來怎麼辦？眼看著要回家了，也開始要準備工作了，「萬一衣服穿不下怎麼辦？」「大家說我胖怎麼辦？」每天腦海中都在糾結這些煩惱，偏偏老公還誠實地說我的臉超級圓，我一下崩潰了，壓力全發洩出來，毫不猶豫大哭一場。

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

聽到這裡，可能有人會怪小傑太狠心，但其實那是他對我愛的表現，他不會對我說謊。因為這句話，我終於把隱忍多時的煩惱通通說出來。小傑了解我的焦慮，便帶我一起研究怎麼瘦身，盡量撥時間陪我去月子中心的健身房；之後回到家，也會承擔家務讓我有時間去跑步，找回自信。

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

哭並不會丟臉，我想告訴每一個愛哭的人，哭讓我成長很多。回想剛去中國東北訓練時，我還是小孩，不管是周遭的人或是剛接觸的人，其實都不太會對小孩的外型有太多的批評。但到了18、19 歲就不一樣了。正值青春期的我還在發育，身材比較圓滾滾。有一次開訓，大家才見到我就立刻說：「妳胖太多了吧！」

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」一句句對我外表的批評、嫌棄襲捲而來。印象中，聽到這些話我直接衝回休息室哭了3 個多小時，整個下午都沒辦法訓練。但後來呢？這一哭，我反而把心打開了，開始意識到，想哭就哭出來，並不丟臉。日後，我能這樣直接開別人的玩笑，也禁得起別人開玩笑，全靠小時候的眼淚。

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

在里約奧運的頒獎台上，中國隊拿了金牌，日本隊是銅牌。所以我和中國隊代表、也是我的好朋友劉詩雯一起站上頒獎台。但因為台子很小，大家擠來擠去的，我們兩個人笑成一團，大家應該有看到報導，知道當時我們在說：「這台子太小了吧？」她說：「是妳臉太大了！」我回嗆：「妳才屁股大！」每次哭完後我都更堅強了一點；每一次受傷後，我都更知道原來世界上還有這樣的打擊，那我要更勇敢一點。

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

「但妳真的有成長嗎？不是到現在還常常爆哭？」我想了想，覺得自己是在流淚中成長的。每次委屈我都哭，但走到今天為止，要我因為被說胖而爆哭，可能要到被說到第300次吧（笑）。人生過程中，我們總是被教育不要哭，哭是弱者的表現。一天到晚掉眼淚或許不好，但若是哭完之後得到的是力量而不逃避問題；落淚之後展現的是更堅強而非自怨自艾，那麼，當一個「愛哭鬼」也沒什麼錯。無論怎樣的哭法，只要準備好了，就不會白走這一遭。
口述：福原愛　 文字：彭薇霓 攝影：篠山紀信

【資訊來源】

▲▼ 「臉超圓！」「怎麼會胖成這樣？」福原愛外表曾飽受批評，在爆哭的過程學會成長！（圖／Bella儂儂提供）

書名：《不管怎樣的哭法，我都準備好了：從女孩到女人，福原愛的眼淚哲學》
作者： 福原愛, 彭薇霓
出版社：三采

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／臉書@福原愛

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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