氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

▲彰化大城鄉1處蛋中雞場罹患禽流感，撲殺2萬1680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所，3月18日接獲大城鄉一蛋中雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，經家衛所確診感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於21日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬1680隻土雞。

請繼續往下閱讀...

所長董孟治表示，近來氣溫變化大易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。

董孟治提醒養禽戶，應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

►生火了！連我媽都用到發光