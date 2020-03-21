　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化大城鄉1處蛋中雞場禽流感，撲殺2萬1,680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲彰化大城鄉1處蛋中雞場罹患禽流感，撲殺2萬1680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所，3月18日接獲大城鄉一蛋中雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，經家衛所確診感染H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於21日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬1680隻土雞。

▲彰化大城鄉1處蛋中雞場禽流感，撲殺2萬1,680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

請繼續往下閱讀...

所長董孟治表示，近來氣溫變化大易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。

▲彰化大城鄉1處蛋中雞場禽流感，撲殺2萬1,680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

董孟治提醒養禽戶，應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲彰化大城鄉1處蛋中雞場禽流感，撲殺2萬1,680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
14歲女Coser摩鐵拍泡泡浴　果汁喝完…醒來在地下街
「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧：別再說謊
快訊／花蓮2小學生石厝溝戲水　1人不幸溺斃
一張圖快速看！台灣再添18例　5人國外玩返台確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

台南當代藝術三傑傳奇開展　黃偉哲讚台灣之光療癒人心

後勤單位都能遠端…他質疑「為何不宣布在家上班？」　網嘆：沒那麼簡單

高雄好市多賣場直擊！民生物資充充足　貨品「多到滿出來」

417次太魯閣號「狂冒白煙」！車上200名旅客頭城站轉乘　台鐵：鬆軔不良導致

北部確診高中生傳染給同班2同學　「父母卻沒中」周志浩解釋原因

台灣1日再添18例！「一半落在20多歲」...足跡全曝光　5人國外玩返台確診

供口罩給海外留學生？　陳時中：先掌握確切需要人數

民眾白天瘋搬衛生紙！賣場「晚上慢慢補」擺滿整排　他竊笑：根本搶不完

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

台南當代藝術三傑傳奇開展　黃偉哲讚台灣之光療癒人心

後勤單位都能遠端…他質疑「為何不宣布在家上班？」　網嘆：沒那麼簡單

高雄好市多賣場直擊！民生物資充充足　貨品「多到滿出來」

417次太魯閣號「狂冒白煙」！車上200名旅客頭城站轉乘　台鐵：鬆軔不良導致

北部確診高中生傳染給同班2同學　「父母卻沒中」周志浩解釋原因

台灣1日再添18例！「一半落在20多歲」...足跡全曝光　5人國外玩返台確診

供口罩給海外留學生？　陳時中：先掌握確切需要人數

民眾白天瘋搬衛生紙！賣場「晚上慢慢補」擺滿整排　他竊笑：根本搶不完

中職／李振昌被強襲球擊中　未傷及骨頭

柯基寶寶染紅毛仰躺「血泊」　近看網笑瘋：演技100分

又欺負哥哥！歐告聽到「誰壞壞」撇頭不認：哼，才不是我

女子喉嚨卡卡超痛苦！「壓力」導致病患大增…醫曝肺炎疫情影響

台南素食店誤以為被網友出征「撒紙錢」　調查後逆轉！是木紋紙啦！

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

劉香慈30分鐘順產「打開驚喜包」！親手剪二寶臍帶：是弟弟

中職／洋將未有離台消息　丘昌榮較擔心改為單一球季

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

「可能全面停班課嗎？」　陳時中仍觀察

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

中部30多歲確診女　指揮中心不公布職業

快訊／新冠肺炎持續激增！「單日再添18例」

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

20多歲女回台居家檢疫有「5大症狀」後確診

停課生幫端菜！陳時中：可罰

即／中研院：1人確診新冠肺炎

台灣135例分布曝光！8縣市零確診

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

物資之亂瘋搶購！全台6大賣場頒限購令

網路傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩遭霸凌

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

更多熱門

相關新聞

抗疫要睡飽！醫曝「要符合這6點」才算睡好覺

抗疫要睡飽！醫曝「要符合這6點」才算睡好覺

新冠肺炎席捲全球，人人自危，除了積極防範病毒感染外，提升個人免疫力也是關鍵之一。好夢心理治療所執行長吳家碩臨床心理師表示，想要提高免疫力，除了均衡飲食、規律運動之外，充足的睡眠至關重要！提醒民眾每日除了要有足夠的睡眠時間外，更應重視良好的睡眠品質，才能真正有益健康！

別只關注新冠肺炎！台禽流感疫情連環爆

別只關注新冠肺炎！台禽流感疫情連環爆

免疫力太強恐反效果！醫曝「防疫觀念2.0」

免疫力太強恐反效果！醫曝「防疫觀念2.0」

「鹽水漱口」超NG！醫曝2大嘴破原因

「鹽水漱口」超NG！醫曝2大嘴破原因

撲殺14171雞隻！屏東萬丹爆H5N5禽流感

撲殺14171雞隻！屏東萬丹爆H5N5禽流感

關鍵字：

土雞禽流感免疫力動防所

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面