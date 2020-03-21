近期3名新冠肺炎本土個案「感染源不明」都曾接觸海外返台者

▲疾管署記者會。（圖／記者楊詩益攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內近日公布個案大多是境外移入，但仍有3例本土病例感染源仍不明確，分別是案100、124、134，中央流行疫情指揮中心調查他們都有從海外返國的接觸者，正持續釐清當中。

案100為南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續已經確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩21日表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

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案134則為中部30多歲女性，3月17日出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診，周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，也發現有部份對象從外國回來，目前正在積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

▲3月21日新增18位確診患者。（圖／楊殿宏製）

至於案124為30多歲男性，根據20日公布資料，他近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報確診。個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

有媒體詢問，案134身份為受雇人員，可能接觸到歐洲或大陸返台者，是否可以揭露身份與職業或工作地點，或者因為比較特殊，而有所保留？陳時中回應，指揮中心不會主動公布職業與地點，除非像台積電或中研院，他們認為在職業上有必要做釐清，才會自行公布。指揮中心現已相關匡列些居家隔離及自主健康管理者，有些正在採檢中。

▲3月21日全台確診數已達153人。（圖／楊殿宏製）