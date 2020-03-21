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返國潮趨緩！今凌晨「3小時2100人入境」　等30分鐘就搭上防疫專車

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

疫情指揮中心公告，19日起入境國人均須居家檢疫14日，並搭乘防疫專車自機場返家。桃園機場公司表示，萬人返國潮已逐漸趨緩，今日凌晨4到7時約有2100人入境，已調度720輛防疫專車、19車次防疫巴士，旅客平均只需等待30分鐘，另考量到許多旅客居住台中，因此防疫巴士也彈性增停台中站。

需居家檢疫者自機場返家時，必須搭乘防疫專車，不可使用大眾運輸工具，否則可罰10到100萬，19日起桃機防疫專車需求暴增10倍，大批人龍排隊等候搭車，有旅客等超過1小時仍未上車。

請繼續往下閱讀...

為加強疏運能量，桃機公司緊急調度防疫專車，昨日凌晨5到7時約有2400人入境，約需等候40分鐘才能搭車；今日入境人次稍微減少，凌晨4到7時約有2100人入境，平均每人只需等候30分鐘就可搭車返家。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲今日平均每人只需等半小時即可搭上防疫專車。（圖／記者李毓康攝）

桃機公司表示，今日上午共調度了520輛防疫計程車(含松山機場支援120輛)，另動員200輛防疫租賃車，此外安排了19車次的防疫巴士全力疏運，另查居住大台中地區旅客需求較高，防疫巴士亦彈性增停台中站。

機場公司表示，防疫車隊係由機場排班計程車、機場租賃車、防疫巴士所組成，旅客入境動線及入境匣口均設置有清楚的大型立牌與指標，引導需搭乘者前往各類車輛櫃檯登記，現場有專人接待及確認相關資料，再引導旅客前往上車處搭車。

機場公司提醒，近日有少數白牌車違法者，趁防疫車隊櫃檯工作人員忙碌之際，假冒專車私自攬客，此種欺騙行為已經違法，最高可處50萬元罰鍰，甚至會造成防疫漏洞，民眾搭乘時務必多加小心，車牌為白底紅字的車輛才是合法計程車或租賃車。

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