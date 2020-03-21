開放民眾自我篩檢？柯文哲：閒著每周都做是不必要的浪費

▲柯文哲出席飲水思源頭。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於染病後可能會有「無症狀患者」的情況出現，外界呼籲能否開放讓民眾自我篩檢。對此，柯文哲說，要看篩檢套裝的供應量，供應量要中央才知道，到底供應量有多少，「其實如果是可以自費做，大家閒著閒著每個禮拜都去做，有時候也是不必要的浪費」。

面對疫情升溫，許多民眾恐慌擔心染病，身體一出現咳嗽等相關症狀，就會希望能篩檢確認是否為新冠肺炎，因此傳出希望自費採檢；但指揮中心說明，目前仍要把檢驗量能放在風險最高的人。

對於是否應開放民眾自費篩檢，台北市長柯文哲說，篩檢的套裝的東西，要看供應量，「其實如果是可以自費做，大家閒著閒著每個禮拜都去做，有時候也是不必要的浪費」。柯強調，就看供應量，「啊這供應量要中央才知道，到底供應量有多少」。

柯文哲也呼籲，目前大部分，其實感冒還是比新冠病毒多很多，「事實上你大部分會頭痛、流鼻水，流感的機會遠大於所謂的武漢肺炎」，瘟疫造成的恐慌效果其實比實際的效果大，「還是這樣，實事求是，你要做檢查的那個裝備要夠，如果不夠，你要想做也沒辦法」。

另外，面對進來大量旅外人士返鄉，柯文哲說，危險的時候留學生、台僑每個都要回到自己安全的家園，因此雖然禁止外籍人士入境，但現在中正紀念堂還是爆滿，「我大概看過台北市的居家檢疫，到昨天晚上是5000人，天哪，一下進來太多，有點超過我們平常在應付防疫的容量」。

柯文哲也不忘呼籲，這幾天大概還是就忍耐一下，口罩戴上去，這一波撐過去大概就擋過第二波的攻擊。