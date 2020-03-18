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亂丟口罩比沒戴更可怕！口罩散滿地恐成病菌溫床　沒垃圾桶時「一招解決」

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▲醫療院所，停車場地上及草皮樹叢均可看見使用過的口罩，馬旁也可見口罩四處隨風飄飛，確實成為環境防疫問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲隨地棄置口罩比不戴口罩更恐怖。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，民眾口罩使用量增大，然而也衍伸出「隨地亂丟口罩」的問題。衛福部今（18日）再度發文，提醒大家務必要把口罩丟進垃圾桶內，以免病菌擴散。

「身為汪星人，滿想請問人類們，口罩丟垃圾桶真的很難嗎？」衛福部小編今日嚴肅發文，指出最近有很多「隨地亂丟口罩」的情形發生，因此呼籲大家，一般使用的口罩視為一般廢棄物處理，應該準確丟進垃圾桶內，而不是垃圾桶外面。

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▲▼ 口罩要丟垃圾桶 。（圖／翻攝自衛福部、行政院環境保護署粉專）

▲口罩一定要丟進垃圾桶內。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

事實上，行政院環境保護署就曾提醒過「亂丟的口罩比沒戴口罩更可怕」，因為隨意棄置使用後的口罩，不僅會造成環境髒亂，更有可能成為病菌溫床、形成防疫破口，因此請大家使用完口罩後，務必把口罩丟進垃圾桶內。

大多數醫院都有設置口罩專用丟棄桶，若民眾擔心到醫院後容易沾染病菌，離開時可以把口罩丟入專用桶內，讓院方一併以醫療廢棄物處理。此外，新光醫院家醫科柳朋馳醫師也建議，最好把口罩丟進「加蓋」的垃圾桶，若身邊剛好沒有垃圾桶時，可先把口罩裝入塑膠袋內封好，減少病菌擴散。

▼ 一般使用口罩請當作一般廢棄物處理。（圖／翻攝自行政院環境保護署臉書）

▲▼ 口罩要丟垃圾桶 。（圖／翻攝自衛福部、行政院環境保護署粉專）

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