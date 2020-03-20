「中國製造」產品有病毒？耿爽：說這話的人別戴中國造的口罩！

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，有學者指從中國大陸購買的產品都有新冠病毒，並有人認為中國製造的產品會攜帶病毒，呼籲抵制中國製造。大陸外交部發言人耿爽表示，請說這種話的人面對疫情肆虐，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

▼大陸是口罩製造大國，許多國家都從大陸進口。（圖／路透社）



耿爽指出，疫情發生以來，看到一些人不負責任地散播謠言、製造恐慌，「我不知道這些人發表荒謬無知、聳人聽聞言論的目的是什麼，是譁眾取寵，還是欺世盜名？」

耿爽提到，中國是製造業大國，也是防疫和醫療物資生產和出口大國，當前疫情在全球蔓延，很多國家面臨口罩、防護服、呼吸機等防疫物資缺口，希望得到中國援助或從中國購買，「中國在全力抗擊本國疫情的同時，克服自身困難，已經並將繼續向有需要的國家提供力所能及的幫助，並為他們在華進行商業採購提供便利。中方負責任的行為得到了國際社會的普遍讚譽。」

耿爽還說，如果有人說「中國製造有毒」，那麼請說這種話的人面對新冠肺炎疫情肆虐，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

耿爽強調，在這場國際社會與新冠病毒的鬥爭中，請尊重事實、尊重科學、尊重他人，「最重要的是，尊重自己，即使科學暫時無法到達的地方，文明還會到達。」

