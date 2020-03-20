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謠傳「前鎮長帶團遊土耳其」　本尊楊麗香怒了：我每天在台灣防疫

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▲彰化北斗鎮及芬園鄉謠傳有歐洲旅遊史民眾四處趴趴走。（圖／翻攝自前北斗鎮長楊麗香臉書）

▲彰化縣前北斗鎮長楊麗香主動po文圖自清。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

中央指揮中心19日才宣布4日-15日有歐洲旅遊史的民眾，請務必主動通報，才過了一夜，20日彰化縣部分鄉鎮謠言滿天飛，甚至還有人謠傳「前00鎮長楊麗香帶團去土耳其旅遊」，芬園也有說，有民眾遊歐返鄉，沒有居家檢疫趴趴走。本尊、前北斗鎮長楊麗香今天主動po文圖澄清，不要再「亂亂傳」造成恐慌。

▲彰化北斗鎮及芬園鄉謠傳有歐洲旅遊史民眾四處趴趴走。（圖／翻攝自前北斗鎮長楊麗香臉書）

▲彰化北斗鎮長李玄在監督消毒作業。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

前北斗鎮長楊麗香也是現任鎮長李玄在的妻子，每天與公所志工夥伴，在日照中心陪長輩及在公所內為洽公民眾量額溫及噴酒精的服務，卻有鎮民說她帶團去遊土耳其，這幾天接電話接個不停，她委屈的說．我已經有3年沒有出國，無奈只好po出為民服務的圖片來證明，另外也說昨天至土耳其旅遊返國的北斗鎮民，「只有2人」、「不是30人」，目前也都有乖乖居家檢疫。

▲彰化北斗鎮及芬園鄉謠傳有歐洲旅遊史民眾四處趴趴走。（圖／翻攝自前北斗鎮長楊麗香臉書）

▲芬園鄉長林世明到市場關切攤商狀況。（圖／翻攝自林世明臉書）

楊麗香只好在臉書說「我一直在北斗，有智慧的北斗人，絕對不會相信，在這疫情嚴峻的時期，一再提醒、宣導大家做好防疫工作的，麗香，豈可能帶隊出國旅遊⋯」，po文一出，網友也說，這真的大誇張了，亂說真的會引起恐慌，真的要謹言慎行。

▲彰化北斗鎮及芬園鄉謠傳有歐洲旅遊史民眾四處趴趴走。（圖／翻攝自前北斗鎮長楊麗香臉書）

▲芬園鄉長林世明到市場關切攤商狀況。（圖／翻攝自林世明臉書）

而另外在芬園鄉也謠傳有旅遊歐洲鄉民四處趴趴走，鄉長林世明說從昨天到現在電話響不停，也不斷的跟民眾解釋彰化目前沒有確診案例發生，不要製造恐慌，請大家放心。

林世明說，鄉內居家檢疫個案村里幹事持續檢疫追縱中，若發現民眾異常會通報警察。已經在全鄉及各級學校大消毒過2次，社口市場未來每半個月消毒一次，請大家放心到市場消費採購，並呼籲請大家不要輕信謠言以訛傳訛，請大家做好自主健康管理莫恐慌。

▲彰化北斗鎮及芬園鄉謠傳有歐洲旅遊史民眾四處趴趴走。（圖／翻攝自前北斗鎮長楊麗香臉書）

▲芬園鄉垃圾車及資源回收車消毒。（圖／翻攝自林世明臉書）

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