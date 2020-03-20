60多歲女與「87%土耳其團」同機　群聚確診「13+1」

記者姚南宏／綜合報導

中央流行指揮中心今（20）日公布最新疫情，單日新增 27 例確診，並新增 1 例死亡，創下台灣新冠肺炎疫情爆發以來單日新高。指揮中心公布土耳其新增移入個案(以下稱案 122 )，該個案 3 月 4 日至 13 日跟團旅遊，因返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離。案 122 有腹痛、腹瀉、微燒與無力症狀，經就醫採檢，於今日確診。該「旅遊團群聚」截至目前共 14 人確診，包含 13 名團員、 1 人為同班機接觸者。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



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中央流行疫情指揮 3 月 18 日指出，土耳其旅遊團總計 15 人，當中已經有 13 人確診。消息一出後，高比例的確診人數讓不少民眾震驚，有醫師立刻計算確診機率，經統計，整團確診率竟高達87%，紛紛在臉書上發文呼籲大家，這麼高的中獎率，千萬不要再出國了！

▲新冠肺炎關係圖（圖／陳昱璇製，點圖可放大。）

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，從3月19日零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

陳時中強調，現在幾乎都是境外移入，因此境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天，而外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天。