影／義大利「佛系封城」照樣開趴！陸專家救到快爆氣：到底在想啥？

▲大陸專家在記者會上批評義大利的「封城」太寬鬆。

記者蔡紹堅／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數已超越中國大陸成為全球最高，還傳出屍體過多，火葬場都來不及焚化。中國上周派出專家團隊赴義大利協助抗疫，領隊的紅十字會副會長孫碩鵬指出，米蘭的疫情非常嚴重，但「封城令」卻非常寬鬆，他看到公車還在運行，人也還在聚會，很多人都不戴口罩，「我不知道大家在想什麼！」

孫碩鵬出發至義大利協助抗疫已超過一周，他表示，義大利必須盡快用上中國已經成熟的做法，也就是新冠肺炎診療方案第6版、第7版，「醫療隊反覆跟義大利同僚強調救命的事情不要按照常理來出牌，必須要進入一種戰時的狀態。」

▼大陸已經派出兩組專家赴義大利支援。（圖／新華社）



孫碩鵬提到，義大利目前正依照中國「方艙醫院」的模式建立集中收治點，但建設的效率還是有點低，「武漢封城之後，用了一個多月的時間，才實現了『應收盡收，應救盡救』，走向了峰值。」

孫碩鵬也在記者會上直言，米蘭是義大利疫情最嚴重的城市，但是他卻發現，這裡的「封鎖令」（封城令）非常寬鬆，「我看到了公車還在運行，我看到了人還在活動，我看到酒店的人還在聚會，我看到很多不戴口罩的，我不知道大家到底在想什麼！」

孫碩鵬強調，要讓義大利的疫情得到緩解，最重要的問題就是貫徹「封城令」，這是傳染病管控的原則，不能半途而廢，「我們必須要讓時間停下來，讓正常的經濟停下來，讓平時大家喜歡的人際交往停下來，讓生活宅在家裡，全力以赴的保護生命，生命是最值得大家付出所有代價的。」

▼義大利疫情嚴峻，死亡人數已超過3千人。（圖／路透社）

