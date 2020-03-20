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史前館推動入館「實名制」！參觀保持適當距離加強防疫

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▲▼史前館推動入館「實名制」！參觀保持適當距離加強防疫（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

▲史前館加強防疫，推動入館「實名制」，參觀也宣導保持適當距離。（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

因應新冠病毒（COVID-19）疫情升溫，國立臺灣史前文化博物館即日起提升防疫等級，進館民眾除配合量測體溫、酒精消毒及口罩配戴等事項外，將增加推動入館「實名制」登記，館方也將同步宣導提醒民眾觀展保持適當距離，不僅維護民眾健康也能享有良好的參觀品質。

▲▼史前館新增多項防疫措施，鼓勵配合入館實名制登記。（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

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▲史前館新增多項防疫措施，鼓勵配合入館實名制登記。（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

史前館表示，配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，即日起提升史前館（康樂本館、卑南遺址公園、南科考古館）之防疫因應作為，主要在確保來館參觀者的環境品質，除已暫停展廳內相關觸控式數位互動展項服務外，將增加鼓勵民眾配合入館「實名制」登記，鼓勵民眾於入館購票時，配合登錄姓名、電話或電子郵件等基本資料，進入展廳參觀時亦將提醒與他人保持適當距離。各項措施將造成來訪民眾之不便，仍請民眾配合及體諒。

▲▼史前館推動入館「實名制」！參觀保持適當距離加強防疫（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

▲史前館新增多項防疫措施。（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

另外為方便民眾不出門也能透過電腦或手機親近博物館，史前館日前已於官網推出匯集「史前考古」、「臺灣南島」、「世界南島」三大主題的線上博物館，讓觀眾隨時隨地都能悠遊於史前和南島文化的浩瀚世界。

史前館也提醒，凡入館洽公、參觀及參與各項會議之民眾，均應配合館方各項防疫措施，並提醒民眾來館時如出現發燒、咳嗽等不適症狀，請主動就醫並請告知服務人員，由館方協助撥打防疫專線1922(或0800-001922)通報。

史前館線上博物館

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