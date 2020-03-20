直擊北部高中封校首日急消毒！年長教師不熟「線上教學系統」憂影響課程

▲北部某高中2名確診全校停課消毒。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布北部某所高中因校內有2例新冠肺炎確診病例，全校停課7天。《ETtoday新聞雲》今（20日）早實際到該校查看，校園內已有數名消毒人員在校園內做消毒。該校秘書也表示，目前校內僅行政人員，師生則是在家中進行遠距教學。

該校警衛表示，今日上午9時就有5、6名專業消毒人員到校園內進行消毒，校內也只有行政人員，但因校內都在消毒，因此許多行政人員上午來學校一下，下午就請假回家了。

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根據《ETtoday新聞雲》記者觀察，校內人員似乎都已準備好萬全準備，有些人員不僅戴上口罩在校園內行動，連手套、帽子也都準備好，但心情似乎都沒有特別緊張，兩三名行政人員下班時也輕鬆談天，似乎沒有被疫情影響。

▲該校警衛表示，今日上午9時有5、6名專業消毒人員到校園內進行消毒。（圖／記者崔至雲攝）

但在該校圍籬的階梯上有一名美術老師，他神情略似凝重，記者上前詢問後才了解，該名老師下午1時有兩堂美術課，但自稱年紀稍長，對於網路上的系統不了解，希望可以到學校詢問其他老師。該名美術老師指出，美術課影響不大，在停課前就已告知學生在家要準備的作品，若是下午線上教學系統真的無法連線，學生也不至於在家沒事做，但同時也憂心其他課程是否影響，希望疫情不影響學生學習權益。

▲潘文忠說明，該校將秉「停課不停學」精神，進行線上學習。（圖／記者崔至雲攝）

該校全校學生1,650人，教職員工154人。教育部長潘文忠昨日說明，學校將秉「停課不停學」精神，已完成全校師生線上學習系統操作及學習演練，停課這兩週會採線上學習，依照原本課表，安排50%直播線上教學，50%為自主線上學習。教育局並已提供經濟弱勢學生行動載具40位，無線網路8位，以確保每位學生都有完善資訊學習環境。

此外，潘文忠也說，學校依「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」停課期間，教師若為確診病例應強制隔離，給予公假；若與確定病例接觸，應接受居家隔離，給予防疫隔離假。至非屬上述情形而係配合學校停課者，除依學校防疫需求應到校外，得不必到校，未來仍須配合學校安排另行補課，惟如學校停課期間採線上教學進行補課，教師亦應配合辦理。另兼任行政職務之教師及職員，均應正常上班。

