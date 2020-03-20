想找回少女線條…她到醫美埋線拉皮慘毀容！求償逾339萬法官判賠揭曉

▲吳女到醫美診所做埋線拉皮手術「修修臉」竟毀容，憤向醫師及診所求償300多萬。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名吳姓女子為了讓臉蛋擁有少女線條，到台北某醫美診所（現已結束營業），做埋線拉皮手術「修修臉」，不料事後卻因細菌感染引發蜂窩性組織炎致毀容，吳女憤而向黃姓男醫師及診所提告求償逾300萬元。台北地院審結，認定黃醫師確實消毒不當有疏失，判黃醫師及診所連帶賠償40萬餘元，可上訴。

吳女主張，她於2016年8月26日至醫美診所接受黃醫師實施的臉部埋線手術，但手術中特殊線材及施打類固醇針劑時，都消毒不當，生理食鹽水也使用不當，致她右臉遭受細菌感染。

吳女還說，黃醫師術後未給予足量及足夠天數的抗生素治療，且在她多次因臉部紅腫回診時，也未懷疑她遭細菌感染，給予細菌培養、病理組織切片等正確醫療處置，更沒有將她轉介至感染專科診斷，只是一再向她表示，僅是遲延性過敏反應，致她延誤治療而毀容，因此求償醫藥費、看護費、收入損失及精神慰撫金等，共339萬8318元。

據吳女的診斷證明，吳女術後因受非典型結核分枝桿菌感染，到醫院急診、住院，臉部電腦斷層掃描檢查結果顯示，右臉蜂窩性組織炎，且有發燒現象，故由醫師施行右臉清創及置放引流管手術，而術中發現傷口有膿瘍、壞死性組織、膿性分泌物等。

▲法官認為醫師確實消毒不當造成吳女感染，判醫師及診所應連帶賠償40萬餘元。（示意圖／pixabay）

黃醫師辯稱，非典型結核分枝桿菌的感染途徑很多，吳女使用的線材、器材均經消毒，況且他非診所線材、器材、生理食鹽水的採購保管人，縱使消毒未完全，也非他所致，因此認為他的醫療行為與吳女顏面受損結果並無因果關係。另外，黃醫師還說，吳女請求的精神損害賠償200萬元等費用過高，請法官駁回。

法官根據醫審會鑑定報告及吳女提供的相關醫療單據舉證，認為吳女臉部的細菌感染和蜂窩性組織炎有高度關聯，而感染主因確實是黃醫師注射類固醇針劑時，無菌操作過程不適當，或是使用遭感染的生理食鹽水等個人過失所致，因此判黃男及診所應連帶賠償71萬7275元，但考量診所負責人事前已給吳女31萬元助她治療，因此僅需再賠償40萬7275元即可。

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