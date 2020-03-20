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為傳教竟PO「入黨聽歌除疫情」！中正黨主席與女秘書長挨罰1萬

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▲中華中正黨少龍（圖／翻攝臉書）

▲中華中正黨「少龍」宣稱入黨且聽少龍的歌就能解除肺炎等語，挨罰1萬元。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

正當全民努力遏止新冠肺炎COVlD-19（武漢肺炎）疫情擴散之際，中華中正黨榮譽主席徐姓男子「少龍」與李姓女秘書長2人，竟為了傳教在網上PO說「加入『中正黨』而且聽少龍的歌曲就能解除」等語，引發網友撻伐！警方將2人依違反《社會秩序維護法》送辦。台北地院認定他們散布不實謠言，影響公共安寧，裁處2人各1萬元罰鍰，可抗告。

徐、李2人2月17日於臉書社團「少龍粉絲團官方網站」上PO文指出，「正在流行的肺炎及流行性感冒不是一般的病症，用目前的醫學上所研發、所抗菌是很難治療，因為它是源於天地間變化的因果病，假如你用醫學上去治療，會更嚴重而且又冒犯了上天而不可收拾，會產生人類自己殺死自己局勢會全部滅亡。」

▲▼中華中正黨疑有散播關於罹患新冠肺炎不需要就醫，榮譽主席徐少龍到案說明。（圖／翻攝臉書）

▲中華中正黨散播關於罹患新冠肺炎不需要就醫等相關訊息。（圖／翻攝臉書）

文章還說，「人類所研發於病菌的藥，如果有效用也是假性，唯一辦法是人類內省臣服上天，由上天憐憫消除因果業障，肺炎會流行感冒病症自動退，要不然人類一直於醫學上治療會越嚴重，而且台灣境內人類會因中到肺炎及流行性感冒而人死了一半的人口。」

文章甚至說到，「如果人中到肺炎及流行性感冒加入『中正黨』而且聽少龍的歌曲就能解除，恢復健康」、「因為人所產生的病都是有因果關係，這次肺炎或是流行感冒都是邪惡正神由人的心進入處罰而產生病症，而不是醫療所稱要常洗手、戴口罩、抗菌等方法，難怪無效」等語。

法官認為，雖宗教自由或民俗信仰是憲法保障的基本人權，但不能僅因披有神、靈的外表就能豁免法律，徐、李2人為達到傳播宗教目的，竟傳達治癒新型冠狀病毒肺炎的不實方法，已使閱覽者因擔心身體健康將受到威脅，而心生畏懼與恐慌，足以影響社會安寧，因此裁定2人散佈謠言，各處罰鍰1萬元。

▼中正黨少龍網上散布謠言說，聽少龍的歌，各種症狀可以獲得舒緩，被依《社維法》罰1萬元。（圖／翻攝爆料公社）

▲中正黨少龍（圖／翻攝爆料公社）

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