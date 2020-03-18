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躲避港14天強制隔離　深圳灣人潮超量..網友憂二次感染

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▲▼為躲避香港14天強制隔離，大陸深圳灣口岸人潮爆量。（圖／翻攝　北京時間）

▲為躲避香港14天強制隔離，大陸深圳灣口岸人潮爆量。（圖／翻攝　北京時間）

記者任以芳／綜合報導

近日，有網友爆料大陸深圳灣口岸入境人數突然激增，大量返回人員從香港轉深圳入境，因為深圳還沒有歸國隔離14天的強制要求，不少人擔心，境外移入案例將無法確切掌握。

隨著國外疫情的蔓延，不少深圳以及深圳鄰近地方的大陸留學生從香港機場返回，導致深圳灣口岸的入境壓力增加。根據北京時間視頻顯示，深圳灣返回人員爆大量，現場防疫人員嚴格控管，但檢疫時間漫長，導致車站人潮難以消化。

▲▼為躲避香港14天強制隔離，大陸深圳灣口岸人潮爆量。（圖／翻攝　北京時間）

▲深圳還沒公佈明確規定隔離時間，深圳灣口岸聲稱有全方位監測管理。（圖／翻攝　北京時間）

有工作人員表示，「沒有明確規定隔離時間，但深圳灣口岸會全方位監測管理。」深圳市南山區應急管理局局長李昭志表示，針對入境人員，先接到中轉的酒店採樣，確認核酸檢測結果後，無感染者，通過衛健系回送到旅客所在地。有感染、發燒者直接送往指定地點隔離。

▲▼為躲避香港14天強制隔離，大陸深圳灣口岸人潮爆量。（圖／翻攝　北京時間）

▲大陸深圳灣口岸人潮爆量，大陸網友擔心引發二次傳染。（圖／翻攝　北京時間）

目前，香港特區政府宣佈19日起，所有境外抵港人士須強制居家檢疫14天。外界推估，這些人潮趕在規定的最後一刻，為了逃避香港14天強制隔離，選擇由深圳進入內地。有大陸網友質疑，深圳為入境者大開綠燈，這樣危險的操作方式，萬一疫情二次失控，之前大家隔離近兩個月的戰果付諸東流？
 

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