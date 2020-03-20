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綠屋頂補助開跑了！　環保局籲一起加入改造行列

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▲台南市環保局為改善都市熱島效應，辦理「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」，總補助經費300元萬。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局為改善都市熱島效應，辦理「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」，總補助經費300元萬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為改善都市熱島效應，辦理「2020年台南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」，以市政府機關、學校、里（社區）活動中心等公有建築、集合式住宅、公寓大廈、商辦大樓等為對象;並至少補助5處以上，採階段式申請與審查評分結果優先順序進行補助，總補助經費300元萬。

市長黃偉哲表示，現代多數建材使用具蓄熱量高或吸熱表面積大的材質，導致各都會蓄積過多輻射能量無法發散，再加上都市綠地、樹木稀少，容易造成都市地區地表溫度升高，而建構低碳城市及打造永續家園是市府對於市民不變的承諾，也是團隊共同努力的目標，今年延續綠屋頂節能降溫改造補助，使申請單位可利用閒置屋頂植栽綠色植物，延長建築物使用壽命、增加都市綠化率及隔熱降溫效果，共創永續家園。未來亦將持續結合中央權責單位、地方企業、環保團體、非營利組織及各領域專家學者共同為臺南市來努力，展現本市因應氣候變遷及溫室氣體調適的決心與成效。

環保局長謝世傑表示，推動綠屋頂設置持續多年耕耘，台南市已補助13基地（如東區崇學國小、北區文元國小、仁德區公所、華爾街資訊大樓等）設置綠屋頂，總綠化面積達1231.22平方公尺，每年固碳量約2981公斤，用電量約可減少9萬多度。歡迎有意願且符合資格的民眾及單位踴躍提出申請，一起加入節能降溫行列，藉由綠屋頂設置，以減少都市熱島效應及碳之排放量。相關文件可至環保局首頁/最新消息/訊息公告/「109年臺南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」
（http:// https://web.tainan.gov.tw/epb/News.aspx?n=15999&sms=17537）下載，若有相關問題，可撥打環保局06-2686751分機267洽詢，將有專人為您服務。

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