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台東電動機車補助首採e化　開放申請1個月已破百輛成長近90%

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▲申請補助一覽表及應檢附文件。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲申請補助一覽表及應檢附文件。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東電動機車的快速發展已成為機車市場難以忽視的趨勢，今年台東縣環境保護局公告花東基金補助購買電動車方案後，首月申請補助已破百輛，相較去年同期申請數量成長近90%，且今年花東基金補助款申請部份首次採e化申請，讓申請進度提升及數量透明化。

環保局表示，為提供民眾更便捷的電動車補助款申請管道，今年特別建置線上平台供民眾使用，只要掃、買、填、送、查簡單五個步驟便可輕鬆快速完成登記申請，今年花東基金補助款的部分，台東縣比照去年提供400台名額，而工業局及環保署補助款的部分則全年皆可申請不限名額，但採紙本收件，歡迎有汰換傳統機車需求的民眾盡早申請，可爭取到前400台花東基金補助較優惠方案。

▲申請補助一覽表及應檢附文件。（圖／台東縣政府提供，下同）

線上平台民眾只要掃、買、填、送、查簡單五個步驟便可輕鬆快速完成登記申請。

申請花東基金補助採E化線上登記申請，申請五步驟，一、掃：手機掃描申請平台，詳細閱讀相關內容。二、買：購買符合經濟部TES認可電動機車並索取臺東縣開立發票或收據。三、填：進入申請平台填寫申請表單並送出。四、送：於二十日內將申請相關文件備妥後親送或郵寄至環保局，完成初步申請流程。五、查：資料送交至環保局三日後，可上申請平台查詢申請進度。

環保局提醒車主注意申請花東基金補助送件時間，若超過收件時間將重新填寫登記表單重新送審，若因此而無法申請花東基金，環保局無法受理，相關申請事項民眾可搜尋網站名稱：「109年台東電動機車補助線上申請」平台亦可查詢補助申辦進度，或洽詢補助專線：089-225228。

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