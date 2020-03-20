曾被指新冠肺炎救命藥　抗艾滋藥「療效不顯著、副作用更常見」！

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

從新冠肺炎疫情暴發開始，抗愛滋病藥物「洛匹那韋/利托那韋」就被視為「救命藥」之一。19日，這兩種藥物的臨床試驗結果出爐，在重症新冠肺炎成人住院患者中，與常規治療相比，未觀察到洛匹那韋/利托那韋治療有益。

療效不顯著 副作用常見

據《科學網》報導，中日友好醫院教授曹彬等人19日在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上線上發表該藥物治療重症新冠肺炎的臨床試驗結果。洛匹那韋/利托那韋臨床試驗於1月18日至2月3日（最後一例患者的入組日期）在湖北省武漢市金銀潭醫院開展。

試驗為隨機、對照、開放試驗，共入組199例患者。99例被隨機分至洛匹那韋/利托那韋組，接受常規治療聯合14日的每日兩次洛匹那韋/利托那韋（分別為400 毫克和100 毫克）治療；100例被分至常規治療組，接受單獨常規治療。

試驗結果顯示，在新冠病毒重症患者中，洛匹那韋/利托那韋未能顯著加速臨床狀況的改善，未能降低死亡率，也未能減少咽喉部檢出的病毒RNA。

不僅如此，試驗組的46名患者（48.4%）和對照組的49名患者（49.5%），報告了從入院到第28天的不良事件。與標準治療組相比，洛匹那韋/利托那韋組胃腸道不良事件（包括噁心、嘔吐和腹瀉）更常見。

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

同行評價「試驗結果令人失望」

在試驗結果線上刊發的同時，NEJM發表社論評價稱，該臨床試驗「是一次英勇的努力」，但「試驗結果令人失望」。

「正如我們在2014年西非伊波拉疫情暴發期間看到的那樣，面對疫情，獲取高品質臨床試驗資料以指導患者護理是極其困難的，隨機設計的可行性也受到質疑。然而，作為堅定的調查者，曹彬團隊不僅成功了，而且最終招收了比最初目標更多的病人（199名）。」社論稱。

不過，該社論也表示，試驗結果令人失望，在臨床改善的主要結局上，沒有觀察到洛匹那韋/利托那韋的任何益處。

同時，對臨床試驗次要結局中提出的「在意向治療人群或改良意向治療人群中，洛匹那韋/利托那韋組的28日死亡率在數值上均低於常規治療組」，評論文章提出質疑，「次要結局的結果很有意思，在洛匹那韋/利托那韋組中，死亡人數略低，不過，這一觀察結果很難解釋，因為人數較少，而且標準治療組在基線時似乎病情更重。」

社論對試驗操作也提出了一些質疑，「該臨床試驗將試驗組在隨機化後、第一次給藥前出現的死亡病例排除在外，而對對照組沒有做這種排除，這將提供一個更令人鼓舞的試驗結果，但這種做法是值得商榷的。」而且，由於該試驗是一項開放性試驗，社論認為，「結論是由意識到治療分配的臨床醫生評估的，他們容易受到潛在偏見的影響」。

不過，對該試驗的價值，評論文章還是表達了肯定，「隨著危險的冠狀病毒暴發的持續，這些試驗的結果，無論是令人信服的陽性結果還是令人信服的陰性結果，對臨床治療來說都是極為重要的。」

▲利托那韋療效不顯著、副作用更常見。（圖／路透社）

還能用來治新冠肺炎嗎？

洛匹那韋/利托那韋是最早被納入大陸《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》的抗病毒治療藥物。

此前，北大第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發在感染了新型冠狀病毒後，發現抗艾滋藥物克力芝（含洛匹那韋和利托那韋）對他有效。2月2日，泰國曼谷一家醫院的專家團隊又通過將洛匹那韋、利托那韋與抗流感藥物配合使用，治癒了新冠肺炎患者。

河南科技大學教授李賓表示，「個案並不能證明藥物有效；此次臨床試驗結論表明，沒有證據顯示洛匹那韋/利托那韋在治療重症新冠肺炎上有效，而這種結論也並不等於說洛匹那韋/利托那韋就是無效的。」

曹彬等人也在論文中指出，未來對重症患者開展的試驗，可能有助於確認或排除洛匹那韋/利托那韋治療新冠肺炎方案產生益處的可能性。

對於未來該藥物是否還能被用於臨床治療？李賓表示，一般來說，臨床試驗失敗，藥物就不能被用於治療相應的疾病了，但還可以重新設計一個新的臨床試驗，對洛匹那韋/利托那韋治療新冠肺炎的療效進行進一步驗證。

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